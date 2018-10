Jak podkreślił Klocek, na czas przekazywania protokołów do Miejskiej Komisji Wyborczej wpływ ma m.in. frekwencja, która była wyższa niż w poprzednich wyborach.

"Na pewno znaczenie też ma to, że mamy dwie komisje – tzw. komisję dzienną ds. przeprowadzenia głosowania oraz komisję ds. ustalenia wyników, tzw. nocną. Oni sobie przekazują protokolarnie dokumenty oraz urnę, co zajmuje też pewien czas" – powiedział Klocek.

Dodał, że liczy na to, iż komisja ds. ustalenia wyników będzie lepiej pracować, bo przyjdą do niej ludzie wypoczęci. "Przez to liczymy może nie na szybkość działania z jej strony, ale przede wszystkim na dokładność, czyli na jak najmniejszą ilość błędów" – zaznaczył Klocek.

Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, opublikowanego w niedzielę wieczorem wynika, że w Kielcach do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszli Bogdan Wenta (KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty), który uzyskał 35,8 proc. poparcia oraz urzędujący prezydent Wojciech Lubawski (KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski) z poparciem 29,6 proc.

Pozostali kandydaci uzyskali: Piotr Liroy-Marzec Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie - 16 proc., Artur Gierada (Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) - 8,7 proc., Krzysztof Adamczyk (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe) - 4,9 proc., Marcin Chłodnicki (Komitet Wyborczy Wyborców SLD Lewica Razem) 4,3 proc., Arkadiusz Jelonek Komitet Wyborczy Wyborców "Bezpartyjni Samorządowcy" - 0,7 proc.

autor: Piotr Grabski