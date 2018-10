Źródło: PAP

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku wyniosło 4.771,86 zł, co oznacza wzrost rdr o 6,7 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 3,2 proc.