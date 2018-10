S&P podniósł rating RCR Banku Pekao do A- z BBB+, perspektywa stabilna



Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podwyższył długoterminowy rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (RCR) Banku Pekao do A- z BBB+, pozostawiając perspektywę stabilną, podał bank. Pozostałe ratingi S&P dla banku pozostały na niezmienionym poziomie.

"Agencja, która kilka dni wcześniej podniosła swoją ocenę wiarygodności kredytowej Polski, ocenia, że stabilne i zrównoważone środowisko gospodarcze dodatkowo zmniejsza ryzyko sektora bankowego, co przekłada się pozytywnie na ocenę zobowiązań uprzywilejowanych Banku Pekao" - czytamy w komunikacie.

RCR to wybiegająca w przyszłość opinia na temat względnego ryzyka niewywiązania się z pewnych zobowiązań, które mogą być chronione w ramach systemu restrukturyzacji, podano także.

"S&P wzięło też pod uwagę przynależność Banku Pekao do grupy PZU S.A., dla której pozostaje on strategicznie ważnym partnerem. Strategią banku jest zachowanie silnej pozycji kapitałowej przy atrakcyjnej polityce dywidendowej i kontynuacji wzrostów w kluczowych obszarach" - czytamy dalej.

S&P potwierdził długoterminowy rating Issuer Credit Rating (ICR) Pekao na poziomie BBB+ i krótkoterminowy na poziomie "A-2", podsumowano.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

