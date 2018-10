S&P potwierdził ratingi BBB+ i A-2 mBanku, perspektywa nadal negatywna



Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings potwierdził długoterminowy rating mBanku na poziomie BBB+ i krótkoterminowy rating emitenta na poziomie A-2, podał bank. Perspektywa ratingu pozostaje negatywna, podobnie jak perspektywa ratingu dla jednostki dominującej - Commerzbanku AG.

"Jednocześnie w następstwie podwyższenia w dniu 12 października 2018 roku oceny długookresowej Polski z BBB+ do A-, agencja S&P podwyższyła dla banku długoterminowy rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji, czyli rating RCR (ang. resolution counterparty rating) z BBB+ do A-. Krótkoterminowy rating RCR został potwierdzony na poziomie A-2" - czytamy w komunikacie.

RCR to wybiegająca w przyszłość opinia o względnym ryzyku niewywiązania się z niektórych zobowiązań uprzywilejowanych, które mogą być chronione przed niewykonaniem zobowiązania dzięki skutecznemu procesowi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji emitenta, wyjaśnił bank.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)