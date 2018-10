Bogusz Kruszyński został powołany na p.o. prezesa TXM



Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza TXM postanowiła powierzyć pełnienie obowiązków prezesa spółki dotychczasowemu członkowi rady nadzorczej Boguszowi Kruszyńskiemu, podała spółka.

"Będę pełnił powierzoną przez radę nadzorczą funkcję do momentu wyboru nowego prezesa. Od lat czynnie uczestniczę w nadzorowaniu działalności TXM, dlatego był to dla nas naturalny wybór. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że strategia działania spółki pozostanie niezmieniona, a plan naprawczy, który wypracował zarząd, będzie kontynuowany. Ja, jak i pozostali członkowie zarządu, jesteśmy zmotywowani, by systematycznie poprawiać osiągane wyniki finansowe. Wierzymy, że nasze działania przywrócą trwałą rentowność biznesu TXM" - powiedział p.o. prezesa TXM Bogusz Kruszyński, cytowany w komunikacie.

Dzisiaj we wcześniejszym komunikacie spółka podała, że z przyczyn osobistych rezygnację ze stanowiska złożył Marcin Gregorowicz, który pełnił funkcję prezesa TXM od września 2017 r.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)