"Napęd hybrydowy bardzo dobrze sprawdza się w ruchu miejskim - dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego podczas zatrzymania i przy niedużych prędkościach zużywa mniej paliwa, emituje mniej zanieczyszczeń, jest cichy, a co za tym idzie - dużo bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne autobusy napędzane silnikami diesla" - powiedziała dyrektor Volvo Buses na Polskę i Kraje Bałtyckie Małgorzata Durda, cytowana w komunikacie.



Autobusy Volvo 7900 Hybrid mają możliwość jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym na dystansie co najmniej kilkuset metrów, np. podczas ruszania z przystanków czy świateł. Dopiero po osiągnięciu prędkości 15-20 km/h automatycznie przełączają się na zasilanie silnikiem diesla. Takie rozwiązanie sprawia, że zużywają od 30 do 40% mniej paliwa i emitują od 40 do 50% mniej spalin w porównaniu z analogicznymi autobusami napędzanymi wyłącznie silnikiem diesla, podano również.



Leszno to dziewiąte w tym roku miasto, które zdecydowało się na zelektryfikowane autobusy miejskie Volvo. Wcześniej Volvo wygrało przetarg bądź dostarczyło już autobusy do Inowrocławia (8 elektrycznych i 8 elektryczno-hybrydowych), Grudziądza (7 elektryczno-hybrydowych), Białegostoku (4 hybrydowe), Ełku (6 hybrydowych), Krosna (11 hybrydowych), Jeleniej Góry (3 hybrydowe), Krakowa (12 hybrydowych - przegubowych) i Kędzierzyna-Koźla (1 hybrydowy), podsumowano.



Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.