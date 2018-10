Do biur powiatowych Agencji wpłynęło do połowy października ok. 200 tys. wniosków od rolników na 1,17 mld zł.

"Jesteśmy w ciągłym procesie weryfikacji tych wniosków i wystawiania zleceń płatności. 56 tys. takich decyzji zostało wystawionych na 340 mln zł, z tego do poniedziałku zostało wypłacone 283 mln zł dla ponad 47 tys. rolników" - powiedziała prezes. Dodała, że w tej chwili wypłacane jest z tego tytułu 30-40 mln zł dziennie.

Rolnicy mogą jeszcze składać wnioski o przyznanie takiej pomocy, termin dostarczenia dokumentów upływa 31 października. O pomoc mogą starać się osoby, w gospodarstwach których starty oszacowano na co najmniej 30 proc.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski złożone przez bardziej poszkodowanych rolników, których straty wynoszą powyżej 70 proc.

Na pomoc suszową rząd w tym roku przeznaczył 1,5 mld zł. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska