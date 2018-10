Erbud rozbuduje Zakład Oleofarm we Wrocławiu za 22,8 mln zł netto



Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę na rozbudowę Zakładu Oleofarm we Wrocławiu, podała spółka. Wartość kontraktu to 22,85 mln zł netto.

"W ramach I etapu rozbudowy Zakładu Oleofarm Sp. z o.o. we Wrocławiu Erbud S.A. zbuduje budynki socjalno-biurowy, produkcyjny oraz magazynowy, a także przebuduje istniejące już obiekty. Umowa obejmuje także zagospodarowanie terenu i niezbędną infrastrukturę. Prace budowlane rozpoczynają się z dniem podpisania umowy, a termin realizacji wyznaczono na sierpień 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)