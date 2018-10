PGNiG ujawniło dziś, że 28 września zawarło, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, dwie wiążące umowy długoterminowe na dostawy gazu skroplonego z firmami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC.

"Będziemy zapewne ogłaszać kolejne umowy, bo konsekwentnie budujmy nasz portfel importowy. Nasz gaz krajowy nie wystarczy na zaspokojenie naszego zapotrzebowania, więc budujemy nasz import przede wszystkim na dwóch koszykach - na gazie norweskim i na gazie sprowadzanym z USA" – powiedział prezes Piotr Woźniak podczas spotkania.

Dodał, że umowa z USA jest umową długoterminową, 20-letnią, i jest to pierwszy tak długi kontrakt w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Te dwa kontrakty z USA to łącznie tyle, ile wydobywamy w kraju. Dzięki formule kontraktowej Free on Board (FOB) będziemy mogli handlować tym gazem. Staramy się, aby ten gaz sprowadzony z szelfu norweskiego, to był przede wszystkim gaz wydobywany tam, gdzie mamy koncesję. Po drugie sprowadzamy gaz z USA, który jest o dwadzieścia kilka procent tańszy niż gaz sprowadzany ze Wschodu" – dodał Woźniak.

Według niego, spółka dokonuje także rozbudowy sieci gazowej, aby gaz był jak najbardziej dostępny dla klientów indywidualnych czy biznesowych.

"USA były i będą wiarygodnym partnerem Polski w przyszłości. Jeżeli będziemy zachęcać strony do inwestycji gazowych, to czekają nas dobre dni. Takie porozumienia nie tylko wymagają wysiłku firm prywatnych, ale również rządów"- powiedziała Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

"Te kontrakty podpisane na 20 lat w obecności przedstawicieli rządu USA dają nam pewność, że te dostawy będą realizowane. Rozmowy które mamy dalej prowadzić w sprawach energetycznych pokazują, że możemy pozytywnie patrzeć w przyszłość, a PGNiG staje się graczem globalnym na tym rynku" – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

"Zwiększamy możliwość przyjmowania gazu w Świnoujściu z 5 mld m3 na 7,5 mld m3. W ubiegłym roku zużyliśmy 17,7 mld m3 gazu, a prognozujemy, że za kilka lat będzie to 20 mld m3"- powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji.

Nowe kontrakty zapewnią rocznie łącznie 2 mln ton LNG, co po regazyfikacji daje około 2,7 mld m3 gazu ziemnego, a to w zależności od wielkości wykorzystywanych do transportu zbiornikowców LNG - odpowiada ponad 25 ładunkom rocznie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ujawniło dziś z opóźnieniem, że 28 września zawarło, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, dwie wiążące umowy długoterminowe na dostawy gazu skroplonego (LNG) z firmami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC. Każda z umów zakłada zakup przez PGNiG po około 1 mln ton LNG (tj. około 1,35 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.