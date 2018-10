PKN Orlen chce bardziej dynamicznie realizować poszukiwania i wydobycie w Polsce



Bystrowice, 17.10.2018 (ISBnews) - PKN Orlen złożył wnioski o dwie koncesje poszukiwawcze w Ministerstwie Środowiska i planuje rozwijać segment upstream w kraju, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"My piszemy strategię i na pewno nie zejdziemy z poszukiwań na terenie kraju. Będziemy robić zdecydowanie więcej poszukiwań. Chcemy to zrobić z większą dynamiką" - powiedział Obajtek dziennikarzom.

W 2018 r. grupa zrealizuje ok. 190-200 mln zł nakładów inwestycyjnych w segmencie upstream.

Grupa jest zainteresowana kolejnymi koncesjami w Polsce.

"Jest teraz procedura rozpisana przez Ministerstwo Środowiska, my również do niej przystąpiliśmy. Są dostępne cztery koncesje, my wystąpiliśmy z wnioskami na dwie" - powiedział prezes.b

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

