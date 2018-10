Luma Holding nie kupi akcji Protektora w ramach wezwania



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Luma Holding Limited nie dokona zakupu akcji Protektora w drodze wezwania ogłoszonego 6 września 2018 r., podało Luma Investment.

"Zapisy złożone na sprzedaż akcji spółki w ramach okresu przewidzianego w tym celu w wezwaniu, który zakończył się w dniu 16 października 2018 r., nie obejmowały akcji spółki w minimalnej liczbie zastrzeżonej przez Luma Holding Limited. Oznacza to, że wzywający nie stał się zobowiązany do nabycia akcji spółki w ramach wezwania. Przeprowadzenie bowiem takiej transakcji nie pozwalało na uzyskanie przez Luma Holding Limited statusu podmiotu pośrednio dominującego względem spółki. W konsekwencji, wzywający podjął decyzję o nienabywaniu akcji spółki objętych zapisami złożonymi w wezwaniu" - czytamy w komunikacie.

Wczoraj pośredniczący Dom Maklerski mBanku podał, że w odpowiedzi na wezwanie na sprzedaż 6,296 mln akcji Protektora, stanowiących 33,1% głosów, akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 739 706 akcji, co oznacza, że nie zostały złożone zapisy na sprzedaż minimalnej liczby akcji (tj. 3 296 444).

"Jednocześnie Luma Holding Limited pragnie przypomnieć, iż posiada ona pośrednio akcje spółki reprezentujące 32,9% ogólnej liczby głosów, zaś jej podmiot zależny - Luma Investment S.A. - pozostaje największym bezpośrednim współwłaścicielem spółki. Z uwagi na te okoliczności, Grupa Luma Holding Limited nadal będzie wspierać zarząd spółki w realizacji 'Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018-2023' oraz innych działaniach budujących długoterminową wartość spółki" - czytamy dalej w dzisiejszym komunikacie.

Na początku października Luma Holding Limited - podmiot zależny od Radosława Miśkiewicza - podwyższyło cenę w wezwaniu na 33,1% akcji Protektora do 5 zł za sztukę z 4,2 zł oraz wydłużyło termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do 16 października br. 6 września podano, że przyjmowanie zapisów ruszy 26 września i potrwa do 9 października.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)