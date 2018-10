Spółki grupy Tauron prowadzą prace naukowo-badawcze, których celem jest rozwój czystych technologii węglowych. Minister środowiska odwiedził elektrownie w Łaziskach, w której Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny przy udziale nadmiarowej energii elektrycznej z OZE, podała spółka.



"Można doszukiwać się w tym zakresie pewnej analogii do rozwoju innych metod obróbki gazów spalinowych. W latach 70-80 ubiegłego wieku szukano rozwiązania, które zamieniłoby w produkt siarkę. Opracowana została metoda, która pozwala na zneutralizowanie tlenków siarki i przekształcenie ich w produkt, w coś, co obecnie jest niemal w każdym pomieszczeniu - gips. Teraz stoimy przed podobnym problemem: co zrobić z dwutlenkiem węgla" - powiedział prezes Tauron Wytwarzanie Kazimierz Szynol, cytowany w komunikacie.



Tauron Wytwarzanie jest liderem konsorcjum CO2-SNG, grupującym polskie oraz francuskie podmioty, które realizują projekt zakładający opracowanie technologii przekształcania dwutlenku węgla, powstającego w wyniku spalania paliw w instalacjach przemysłowych na syntetyczny gaz ziemny (SNG) - niemal czysty metan.



"Gaz ten powstaje w wyniku reakcji CO2 z wodorem. Wodór powstaje w procesie elektrolizy, który zasilany jest nadwyżką taniej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) w dolinach obciążeń systemu elektroenergetycznego. Projekt zakłada, że może to być sposób na przechowywanie nadwyżki energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a jednocześnie perspektywiczne rozwiązanie dla zagospodarowania CO2" - czytamy w komunikacie.



Według spółki, dzięki tej nowatorskiej technologii zwiększeniu ulegnie zdolność magazynowania energii w postaci metanu przy jednoczesnym wykorzystaniu CO2 do celów gospodarczych.



"Wyprodukowany w godzinach nadwyżki energii elektrycznej SNG (syntetyczny gaz ziemny) może być zatłaczany do istniejącej sieci gazu ziemnego w celu wykorzystania go w godzinach szczytu do produkcji energii np. w turbinie gazowej. Może też - po sprężeniu - już jako CNG (Compressed Natural Gas) zostać wykorzystany w transporcie samochodowym" - podano także.



Projekt jest dofinansowany ze środków KIC InnoEnergy oraz finansowany przez EIT InnoEnergy wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii - EIT w ramach programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji - Horizon 2020.



Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

