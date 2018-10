Przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) przyznają, że na razie nie ma daty wprowadzenia wspólnego biletu.

W czwartek porozumienie ws. Metrobiletu podpisali: przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak, członek zarządu Metropolii odpowiedzialny za transport Grzegorz Kwitek, szef Zarządu Transportu Metropolitalnego Marek Kopel, marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa i wicemarszałek woj. śląskiego Stanisław Dąbrowa.

Koncepcja Metrobiletu zakłada podział metropolii na sześć stref. Pięć z nich obejmuje leżące w granicach GZM odcinki poszczególnych linii kolejowych prowadzących do Katowic, szósta – samą stolicę regionu. Wszystkie bilety mają zapewniać możliwość korzystania z komunikacji miejskiej na terenie całej Metropolii; najtańszy z nich, za 119 zł – dodatkowo przejazdy pociągami KŚ na terenie Katowic, droższy – za 179 zł dodatkowo przejazdy KŚ na terenie Katowic i jedną z wybranych linii (w odpowiadającej jej strefie dojazdowej), a najdroższy – za 229 zł – wszystkimi pociągami KŚ w obrębie GZM.

Dodatkowo, jak poinformował w czwartek Karolczak, do sprzedaży wraca dobowy bilet na autobus, tramwaj i trolejbus za 14 zł. Ma on umożliwiać nie tylko korzystanie z przygotowywanych przez Metropolię linii autobusowych na lotnisko Katowice, ale też jednorazowy przejazd pociągiem Kolei Śląskich (bez przesiadek) w obrębie GZM.

Karolczak podkreślił, że czwartkowe porozumienie jest następstwem wielu miesięcy trudnych rozmów. „To nie jest łatwe przedsięwzięcie, by doprowadzić do wspólnego biletu. Wydawałoby się to prostą rzeczą, a jednak ustawodawstwo, osobni organizatorzy transportu, osobni przewoźnicy, osobne rozwiązania – to jest coś, co trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika, by zrobić dobrą ofertę dla mieszkańców” - tłumaczył.

Jak zaznaczył marszałek woj. śląskiego, Metropolia została powołana m.in. po to, aby na jej terenie funkcjonował jeden bilet na cały transport publiczny. „Dochodzimy do tego dużymi, ale wieloma krokami. Wszyscy chcieliby, aby to się stało już, było zunifikowane, ale naprawdę robimy duże, ważne kroki, aby ten cel osiągnąć” - mówił Saługa.

Przedstawiciele GZM zastrzegli, że na razie nie jest znana data wprowadzenia Metrobiletu. Tłumaczyli, że wymaga to m.in. zmian w systemie informatycznym Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz wyposażenia konduktorów Kolei Śląskich w moduły umożliwiające odczyt takiej karty. Ponieważ modyfikacja systemu ŚKUP wymaga osobnej umowy z jego wykonawcą, cała procedura może zająć nawet parę miesięcy.

Wcześniej, prawdopodobnie z początkiem 2019 r. Metropolia chce – poprzez utworzony już pod tym kątem Zarząd Transportu Metropolitalnego - przejąć na swoim terenie funkcję organizatora komunikacji - od dotychczasowych trzech organizatorów (procedura ta już ruszyła). GZM ma też – na bazie powstających dokumentów, m.in. studium transportowego - integrować system podróży i dojazdów na całym terenie Metropolii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny. Powstała m.in. wobec problemów z jego koordynacją.

Od stycznia br. na terenie Metropolii obowiązują już m.in. wspólny cennik biletów jednorazowych komunikacji miejskiej (w miejsce taryf trzech dotychczasowych organizatorów) i bezpłatne przejazdy do 16. roku życia. Od kwietnia br. zaczął obowiązywać wspólny cennik biletów okresowych. GZM utworzyła też Zarząd Transportu Metropolitalnego, który przejmie na jej terenie funkcję organizatora komunikacji (od dotychczasowych organizatorów, planowo od 2019 r.).

Rozmowy na temat wspólnego biletu komunikacji miejskiej z organizatorem przewozów kolejowych, czyli marszałkiem woj. śląskiego trwają od miesięcy. (PAP)

autor: Mateusz Babak