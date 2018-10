Moody's podniósł ratingi depozytów Banku Millennium do Baa2: Prime-2



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Moody's podniósł ratingi depozytów Banku Millennium do Baa2/Prime-2 z Baa3/Prime-3, podała agencja.

"Jednocześnie podwyższono bazową ocenę kredytową banku (BCA) i skorygowano BCA do Baa1 z Ba2, a jego długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta (CR Assessment) do Baa1(cr) z Baa2(cr), zaś długoterminowe ratingi ryzyka kontrahenta (CRR) do Baa1 z Baa2" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Moody's potwierdził krótkoterminową ocenę CR Assessment Prime-2(cr) banku i krótkoterminowe CRR Prime-2. Perspektywy dla ratingów depozytów długoterminowych pozostają pozytywne, podano także.

Agencja podała, że zmiana ratingów Banku Millennium jest następstwem podwyższenia ratingów spółki dominującej - Banco Comercial Portugues, które nastąpiło 16 października 2018 r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.



(ISBnews)