M. Sobolewski, M. Ziółkowski i W. Danieluk zostaną powołani do zarządu Play



Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Michał Sobolewski zostanie powołany do zarządu P4 (Play) na stanowisko dyrektora ds. marketingu, Michał Ziółkowski na stanowisko dyrektora ds. technicznych, a Wojciech Danieluk na stanowisko dyrektora ds. IT i transformacji - wszyscy w dniu 1 listopada, podała spółka.

Jednocześnie rada nadzorcza Play Communications informuje, że Hans Cronberg i Bartosz Dobrzyński, członkowie zarządu P4 (Play), pełniący funkcje odpowiednio dyrektora ds. technicznych oraz dyrektora ds. marketingu, zakończą pracę dla Play 31 grudnia 2018 r., natomiast ze swoich stanowisk z zarządzie ustąpią 31 października 2018 r. Ponadto, Jacek Niewęgłowski ustąpi z zarządu oraz ze stanowiska dyrektora ds. strategii z dniem 31 stycznia 2019 r., pozostając jednak do dyspozycji firmy w charakterze doradcy.

"Spółka ogłasza również, że następców ww. panów zdecydowano powołać poprzez awansowanie doświadczonych dyrektorów, którzy znacząco przyłożyli się do osiągniętego przez Play sukcesu, a zakresy odpowiedzialności zostały inaczej rozłożone w ramach zespołu zarządzającego firmą. Dlatego też, w dniu 1 listopada 2018 r.:

- Michał Sobolewski zostanie powołany do zarządu na stanowisko dyrektora ds. marketingu. Michał posiada ponad 20 lat doświadczenia w marketingu dla sektorów: telekomunikacyjnego, bankowego i ubezpieczeniowego. Do Play dołączył w 2009 r. i był odpowiedzialny za marketing konsumenckiej oferty produktowej.

- Michał Ziółkowski zostanie powołany do zarządu na stanowisko dyrektora ds. technicznych. Michał pracuje w sektorze telekomunikacyjnym od 20 lat, z tego w Play od powstania firmy. Od marca 2017 r. jest odpowiedzialny za najszybszą rozbudowę sieci w historii polskiej telekomunikacji.

- Wojciech Danieluk zostanie powołany do zarządu na stanowisko dyrektora ds. IT i transformacji. Wojciech również ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy dla sektora telekomunikacyjnego. Do Play przeszedł w 2008 r. z firmy Ericsson, a jego wieloletnia praktyka przysłużyła się udanej realizacji programów transformacyjnych realizowanych przez Play" - czytamy w komunikacie.

Spółka przygotowuje zastępstwo Jacka Niewęgłowskiego, które nastąpi z dniem 1 lutego 2019, podano także.

"Chciałbym podziękować Hansowi, Bartkowi i Jackowi za ich wkład w sukces Play, a jednocześnie mam przyjemność powitać doświadczonych graczy i powitać ich w naszym zarządzie. Play to prawdziwa kuźnia talentów, a promowanie ludzi z firmy zawsze było częścią kultury Play. Jestem pewien, że z naszymi nowymi członkami zarządu wspólnie napiszemy następną stronę historii sukcesu Play" - skomentował prezes P4 Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)