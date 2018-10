Biomed-Lublin chce mieć zapewnione finansowanie władu własnego CBR do końca XI



Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Biomed-Lublin pracuje obecnie nad finansowaniem wkładu własnego budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) i do końca listopada chce poinformować, w jaki sposób pozyska środki na ten cel, poinformowali przedstawiciele spółki. Realizacja inwestycji, na którą spółka otrzymała 14,9 mln zł dotacji ma rozpocząć się w grudniu br.

"Nie ma możliwości, by spółka zrealizowała budowę Centrum Badawczo Rrozwojowego ze środków własnych. Obecnie pracujemy nad sposobem finansowania naszego wkładu" - powiedział członek zarządu Włodzimierz Parzydło podczas konferencji prasowej.

"Chcemy mieć gwarancję pozyskania środków na koniec listopada" - dodał prezes Marcin Piróg.

Kilka dni temu Biomed-Lublin poinformował, że otrzymał z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotację wysokości 14,98 mln zł na utworzenie CBR. Wymagany wkład własny to 9,98 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w zakładzie produkcyjnym spółki w Lublinie w latach 2018-2020.

"Priorytetem tego CBR jest realizacja agendy badawczej w zakresie produktów Onko BCG i Szczepionki BCG. Jednocześnie z badaniami uzyskujemy przychody ze sprzedaży produktów BCG. Największe inwestycje poniesiemy w I i III kwartale przyszłego roku" - dodał prezes.

Efektem realizacji projektu CBR będzie wzbogacenie portfolio o nowe, innowacyjne produkty, zaś w wymiarze finansowym wzrost wartości EBITDA o ok. 13 mln zł rocznie.

Biomed planuje także ekspansję geograficzną na wybrane rynki EU, Azji południowo-wschodniej w Bliskiego Wschodu, z partnerami zapewniającymi rentowny, szybki wzrost sprzedaży.

W I półroczu na wydziale BCG spółka zwiększyła zdolności produkcyjne Onko BCG z 12 tys. opakowań do 36 tys. opakowań rocznie. Biomed zwiększył także zdolności produkcyjne na nowym wydziale Distreptazy - z ok. 600 tys. do 1,6 mln sztuk opakowań rocznie. W obu przypadkach obecnie trwają procedury walidacji i rejestracji zmian w procesie wytwarzania, których efektem będzie wprowadzenie produktów do sprzedaży w listopadzie br.

"W I półroczu zrealizowaliśmy inwestycje, które nie były znaczące kwotowo - wyniosły ok. 3,5 mln zł, ale bardzo mocno wpłynęły na wzrost mocy produkcyjnych. W trzecim kwartale nasze zdolności produkcyjne są takie, jak były w I półroczu. W czwartym kwartale wejdą do produkcji serie walidacyjne, więc przychody będą większe, ale znaczący wzrost będzie widoczny w przyszłym roku" - powiedział Parzydło.

W IV kwartale oczekujemy efektów głównie inwestycji na wydziale BCG, dodał.

Biomed podał, że efektem działań zrealizowanych w 2018 roku będzie w szczególności rozbudowa mocy produkcyjnych i wzrost wartości EBITDA o ok. 6 mln zł w 2019 r.

Na 2019 roku spółka planuje dalsze zwiększenie zdolności produkcyjnych i docelowo w 2021 chce produkować 72 tys. opakowań rocznie Onko BCG (wobec 12 tys. w I poł. 2018 r.) oraz 240 tys. opakowań rocznie Szczepionki BCG (wobec 50 tys. w I poł. 2018 r.). Są to w ocenie spółki produkty strategiczne - o najwyższej marży i największym potencjale wzrostu.

Jak poinformował prezes, Biomed-Lublin chce dla produktu Onko BCG stworzyć markę, pod jaką będzie on sprzedawany na polskim i zagranicznych rynkach.

"Jest kilka firm, które mają produkt Onco BCG. Chcemy mieć własną markę tego produktu, przeprowadzić całą kampanię marketingową i na nowe rynki chcemy wchodzić z czymś, co już jest rozpoznawalne" - powiedział Piróg.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,4 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)