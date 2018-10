Wybory w Osztynie: Zginęło 399 kart do głosowania z komisji wyborczej

Źródło: PAP

W obwodowej komisji wyborczej przy ul. Warszawskiej w Olsztynie zginęło 399 kart do głosowania. "Czy zostały one użyte w wyborach, okaże się po podliczeniu wyników we wszystkich obwodowych komisjach w mieście" - powiedział PAP dyrektor delegatury KBW w Olsztynie Piotr Sarnacki.