Zaremba: Poważny sygnał ostrzegawczy dla PiS [OPINIA]

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński przekazał informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania, ustalonych na poniedziałek, na godz. 11.30.

Poinformował, że na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji, są zatwierdzone przez terytorialne komisje wyborcze protokoły głosowania z 95 800 komisji obwodowych na ogólną liczbę oczekiwanych 117 810 protokołów.

Hermeliński powiedział, że jak dotąd, na 2477 gmin ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 1765 gminach i miastach; ustalono także wyniki wyborów do 1745 rad gmin (na 2477 gmin) i 17 rad powiatów (na 314 powiatów). Hermeliński zaznaczył, że nie ma wyników z żadnej z 18 rad dzielnic Warszawy, ani do żadnego z 16 sejmików.

Wyniki exit poll

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskało 33 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska - 26,7 proc., PSL - 13,6 proc., SLD - 6,6 proc., Kukiz'15 - 5,9 proc, a Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc. - wynika z sondażu late poll opublikowanego przez Ipsos.

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 W SEJMIKACH WOJEWÓDZKICH

Pozostałe ugrupowania startujące w wyborach do sejmików w całej Polsce znalazły się poniżej progu wyborczego: Wolność w Samorządzie i Partia Razem uzyskały po 1,5 proc. poparcia, Ruch Narodowy - 1,3 proc., a partia Zieloni - 1,1 proc. głosów. Na inne komitety - podał Ipsos - głosowało 3 proc. badanych.

Badanie late poll to badanie realizowane w dniu wyborów, po zakończeniu głosowania na podstawie cząstkowych wyników wyborów z wybranych losowo komisji.

W porównaniu do sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu opublikowanego w niedzielę wieczorem poparcie PiS-u zwiększyło się o niespełna 1 proc., a Koalicji Obywatelskiej o 2 proc. Z kolei poparcie dla PSL spadło o 3 punkty procentowe.

Hirsch: Słabość opozycji w sejmikach, porażka PiS w dużych miastach

Wynki sondażowe wyborów samorządowych

W poprzednich wyborach samorządowych w 2014 r. Platforma Obywatelska wygrała wybory do sejmików w ośmiu województwach, PiS w sześciu województwach, a PSL - w dwóch.

Frekwencja wyborcza wyniosła 51,3 proc. "Prawdopodobnie możemy stwierdzić najwyższą frekwencję w historii wyborów samorządowych" - ogłosiła PKW.

Jeżeli wyniki sondaży potwierdzą się, to będzie mogli starać o władze w wielu sejmikach samorządowych - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując wstępne wyniki sondaży. "Musimy zachować spokój, ale jeśli to, co jest w tej chwili, będzie potwierdzone, przynajmniej generalnie (...), to będziemy mogli starać o władze w wielu miejscach, jeżeli chodzi o sejmiki samorządowe. Będziemy mogli w pewnych ważnych miastach walczyć w drugiej rundzie i jednocześnie będziemy musieli, i to jest mój główny przekaz, bardzo ciężko pracować w ciągu kolejnego roku, także po to, by w ostatnich momentach przed wyborami nie spadały na nas różne ciosy" - mówił Kaczyński.

Wybory 2018 - Kto wygrał w sejmikach woj.

Godusławski: Wielkie wydawanie czas zacząć [OPNIA]

Sondażowe wyniki wyborów na prezydenta w największych miastach:

Sondażowe wyniki wyborów: prezydenci miast

Warszawa: Rafał Trzaskowski (Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Warszawie, uzyskując 54,1 proc. głosów. Drugi wynik uzyskał Patryk Jaki z PiS (30,9 proc.) - wynika z sondażu Ipsos.

Kraków: Będzie druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Pierwszą turę z 43,7 proc. poparciem wygrał ubiegający się o reelekcję Jacek Majchrowski (KWW Obywatelski Kraków); drugie miejsce zajęła kandydatka Zjednoczonej Prawicy Małgorzata Wassermann (33,6 proc.) - wynika z sondażu Ipsos.

Łódź: Obecna prezydent Łodzi Hanna Zdanowska popierana przez Koalicję Obywatelską (PO i Nowoczesna) oraz m.in. lokalne struktury SLD, PSL i KOD wygrała w pierwszej turze wyborów na prezydenta Łodzi, uzyskując 70,1 proc. głosów - wynika z sondażu Ipsos.

Katowice: Urzędujący prezydent Katowic Marcin Krupa popierany m.in. przez PiS i SLD uzyskał reelekcję - poparło go 51,1 proc. wyborców - wynika z opublikowanego w niedzielę wieczorem sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu.

Lublin: Urzędujący prezydent Lublina Krzysztof Żuk (PO) wygrał w pierwszej turze wybory na prezydenta tego miasta. Będzie to jego trzecia kadencja. Według sondażu Ipsos Krzysztof Żuk wygrywa z wynikiem 59,7 proc.

Wrocław: Kandydat Koalicji Obywatelskiej Jacek Sutryk wygrywa w pierwszej turze wyborów na prezydenta Wrocławia z poparciem 50,1 proc. - wynika z sondażu exit poll. Drugie miejsce z poparciem 27,8 proc. zajęła kandydatka Zjednoczonej Prawicy – posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.

Gdańsk: Urzędujący prezydent Paweł Adamowicz (36,7 proc.) i kandydat Zjednoczonej Prawicy Kacper Płażyński (32,3 proc.) zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta Gdańska - wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu.

Białystok: Tadeusz Truskolaski wygrał wybory na prezydenta Białegostoku w I turze, zdobywając 51,6 proc. poparcia - wynika z sondażu exit poll. Będzie to jego czwarta kadencja, w której stawia m.in. na inwestycje w osiedla, seniorów czy biznes.

Poznań: Urzędujący prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak popierany przez Koalicję Obywatelską PO i Nowoczesnej uzyskał 56,6 proc. głosów i tym samym jest zwycięzcą wyborów prezydenckich w tym mieście - wynika z opublikowanego w niedzielę wieczorem sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu.

Kielce: W drugiej turze wyborów Bogdan Wenta 35,8 proc. i Wojciech Lubawski - 29,6 proc. proc.

Szczecin: Pierwsze miejsce w wyborach na prezydenta Szczecina zajmuje Piotr Krzystek. Jak wynika z sondażu exit poll pracowni Analiz Obywatelskich dla TVP 3 Szczecin i Radia Szczecin, zdobył on 43,1 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasował się Sławomir Nitras z 25,5 proc. głosów.

Opole: Jak wynika z sondaży exit poll dla Radia Opole i Nowej Trybuny Opolskiej przeprowadzonych przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Arkadiusz Wiśniewski zdobył 64,34 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Violetta Porowska z 18,76 proc. głosów. Trzecie miejsce zajęła Barbara Kamińska z wynikiem 10,03 proc.

Słowik: Dlaczego Patryk Jaki przegrał z kretesem?