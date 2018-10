Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński przekazał informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania, ustalonych na poniedziałek, na godz. 11.30.

Poinformował, że na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji, są zatwierdzone przez terytorialne komisje wyborcze protokoły głosowania z 95 800 komisji obwodowych na ogólną liczbę oczekiwanych 117 810 protokołów.

Hermeliński powiedział, że jak dotąd, na 2477 gmin ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 1765 gminach i miastach; ustalono także wyniki wyborów do 1745 rad gmin (na 2477 gmin) i 17 rad powiatów (na 314 powiatów). Hermeliński zaznaczył, że nie ma wyników z żadnej z 18 rad dzielnic Warszawy, ani do żadnego z 16 sejmików.

Sondażowe wyniki wyborów samorządowych

Wyniki exit poll

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskało 33 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska - 26,7 proc., PSL - 13,6 proc., SLD - 6,6 proc., Kukiz'15 - 5,9 proc, a Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc. - wynika z sondażu late poll opublikowanego przez Ipsos.

Pozostałe ugrupowania startujące w wyborach do sejmików w całej Polsce znalazły się poniżej progu wyborczego: Wolność w Samorządzie i Partia Razem uzyskały po 1,5 proc. poparcia, Ruch Narodowy - 1,3 proc., a partia Zieloni - 1,1 proc. głosów. Na inne komitety - podał Ipsos - głosowało 3 proc. badanych.

Frekwencja według tego badania wyniosła 53,4 proc.

Badanie late poll to badanie realizowane w dniu wyborów, po zakończeniu głosowania na podstawie cząstkowych wyników wyborów z wybranych losowo komisji.

W porównaniu do sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu opublikowanego w niedzielę wieczorem poparcie PiS-u zwiększyło się o niespełna 1 proc., a Koalicji Obywatelskiej o 2 proc. Z kolei poparcie dla PSL spadło o 3 punkty procentowe.

Zwycięzcy w sejmikach wojewódzkich - wyniki sondażowe

Jakie zadania mają sejmiki województw?

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do jego wyłącznych zadań należy m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim oraz zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Do najważniejszych zadań sejmiku należą też: uchwalanie strategii rozwoju województwa i zagospodarowania przestrzennego, określanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i uchwalanie budżetu województwa. Organ ten może też - w granicach określonych ustawami - uchwalać przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Radny sejmiku województwa musi kierować się dobrem wspólnoty samorządowej województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia, ale nie jest związany instrukcjami wyborców. Jest też zobowiązany do udziału w pracach organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.

Kiedy wyniki oficjalne wyborów do sejmików województw?

Pierwsze cząstkowe wyniki wyborów samorządowych w Polsce powinny pojawić się w godzinach porannych w poniedziałek. Natomiast na oficjalne wyniki wyborów prawdopodobnie będziemy musieli poczekać. Przypomnijmy, że w czasie poprzednich wyborów samorządowych w 2014 roku, które odbyły się 16 listopada, z powodu problemów z systemami informatycznymi oficjalne wyniki wyborów zostały opublikowane przez PKW dopiero 21 i 22 listopada.

Dane statystyczne

Liczba okręgów wyborczych do sejmików: 85

Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa: 47. Przy czym wiek kobiet szacuje się średnio na kobiet 46 lat a mężczyzn 48.

Zarejestrowanych list do sejmików województw: 937

Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa: 7058. Z czego kobiet 3234, tj. 46 proc., a mężczyzn 3824, tj. 54 proc.

Kandydaci do sejmików województw 2018