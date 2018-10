Według Ipsos pozostali kandydaci uzyskali: Tadeusz Zysk (KW PiS) - 22,2 proc., Tomasz Lewandowski (KWW Lewica) - 7,5 proc., Jarosław Pucek z KWW Jarosława Pucka Dobro Miasta - 6,9 proc., Dorota Bonk-Hammermeister (KWW Społeczna Koalicja "Prawo do Miasta") - 3,6 proc., Przemysław Jakub Hinc (Kukiz’15) - 1,7 proc., a Wojciech Bratkowski (KWW Poznań od Nowa Inicjatywa Społeczna) - 1,5 proc.

Wybory na urząd prezydenta Poznania 2018 r.

Zysk: Życzę Jaśkowiakowi by wywiązał się ze zobowiązań

Mamy drugi wynik, ale to wynik niezadowalający; życzę prezydentowi by wywiązał się ze zobowiązań – powiedział w niedzielę po ogłoszeniu wyników sondażu kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania Tadeusz Zysk. Według sondażu Jacek Jaśkowiak zdobył 56,6 proc.

"Mamy drugi wynik, ale to jest wynik nas niezadowalający. Rzadko się zdarza, żeby w pierwszej turze pokonać prezydenta. Wierzyliśmy - nie udało się. Życzę prezydentowi, aby wywiązał się ze wszystkich zobowiązań. Ja oddaję się do dyspozycji poznaniaków" – powiedział Tadeusz Zysk po ogłoszeniu wyników sondażowych.

Przyznał, że spodziewał się, że osiągnie wynik w okolicy 25 proc. Zysk dodał, że tak wysoki rezultat osiągnięty przez Jacka Jaśkowiaka jest dla niego zaskoczeniem.

"Tak chcieli poznaniacy i trudno mieć o to pretensje. Ja byłem przekonany, że będzie inaczej. Byłem przekonany co do nowego otwarcia w Poznaniu. Gratuluję panu prezydentowi i życzę, aby to było dobre pięć lat dla Poznania" – dodał.

Zapewnił, że prezydent Jaśkowiak może liczyć na jego pomoc i wsparcie. Pytany przez dziennikarzy o to, czy będzie chciał dalej funkcjonować w polityce zastrzegł, że na razie nie chciałby się jednoznacznie deklarować.

Szef lokalnych struktur PiS, poseł Tadeusz Dziuba powiedział w niedzielę, że jeśli wyniki w Poznaniu się potwierdzą "będzie to znaczyło, że trzy lata proobywatelskich i propaństwowych rządów PiS na znacznej części elektoratu nie zrobiły żadnego wrażenia". Podkreślił, że "Tadeusz Zysk był najlepszym kandydatem jakiego można było wysunąć".

W wyborach w 2014 i 2010 r. Tadeusz Dziuba był kandydatem PiS na prezydenta Poznania, dwukrotnie osiągnął trzeci wynik. Pytany w niedzielę przez dziennikarzy, czy trzecia z rzędu porażka PiS w Poznaniu może oznaczać zmiany w poznańskich strukturach PiS powiedział, że jest "nieustannie do dyspozycji władz krajowych".

W opinii poznańskiego posła, wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka w tej kampanii "zabrakło czasu na zbudowanie rozpoznawalności kandydata, zainteresowanie poznaniaków tym, że Tadeusz Zysk jest osobą, która ma konkretne sukcesy w zarządzaniu dużym przedsiębiorstwem i może być dobrym prezydentem miasta".

"Nie potrafiliśmy w tak krótkim czasie dotrzeć z takim przekazem do poznaniaków. Żałuję, że przez następne pięć lat Poznań będzie miał prezydenta, który będzie walczył o rozwój swojej ogólnopolskiej, a być może ogólnoeuropejskiej, kariery politycznej, natomiast nie będzie zabiegał o sprawy Poznania i poznaniaków. To jest rzecz, która mnie głęboko smuci" - powiedział.

Jaśkowiak: nie czas na świętowanie

Ja nie świętuję, muszę pracować – podkreślił w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który rano przyszedł do urzędu miasta.

Jaśkowiak przyszedł do Urzędu Miasta Poznania kilka minut przed godziną 8 rano. Pytany przez dziennikarzy, do której świętował wczorajsze zwycięstwo, odpowiedział: „ja nie świętuję, muszę pracować; mamy budżet do zrobienia, mam wiele innych rzeczy, dokumentów”.

„Moja praca polega na kierowaniu, zarządzaniu miastem, niezależnie od tego czy jest kampania wyborcza, czy nie, czy jest okres przedwyborczy - taką pracę trzeba wykonać i z tego mnie poznaniacy rozliczają. Także ja świętowaniem się nie zajmuje, zajmuję się pracą” – powiedział.

Ubiegający się o reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak uzyskał, według sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, 56,6 proc. głosów.

Pytany, czy odczuwa dziś satysfakcję, że udało mu się wygrać „bitwę o Poznań” z Prawem i Sprawiedliwością odpowiedział, że przede wszystkim jest wdzięczny mieszkańcom Poznania za poparcie.

„Chciałabym podziękować poznaniankom i poznaniakom. Ja nigdy nie patrzę na cokolwiek, co zrobiłem, czy wcześniej w biznesie, czy teraz w polityce, przez pryzmat jakiejś satysfakcji, samozadowolenia, czy tego typu elementów – to jest wtórne” – powiedział.

„Będę miał satysfakcję, jak oddam Poznań następcy w znacznie lepszym stanie, niż to miasto przejąłem. Cieszę się, że to mogę kontynuować i mogę zakończyć to, co rozpocząłem - bo jest jeszcze wiele do zrobienia. Satysfakcję będę miał wtedy, gdy w pełni będę przekonany, że zrobiłem wszystko co trzeba było w tym miejscu, w którym jestem” – dodał.

W 2014 r. o zwycięstwie w wyborach prezydenckich w Poznaniu zdecydowała druga tura; Jaśkowiak zdobył 59,09 proc. głosów i pokonał urzędującego w Poznaniu od 1998 r. Ryszarda Grobelnego, który zdobył 40,91 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 35,54 proc.

W pierwszej turze Grobelny zdobył najlepszy wynik: 28,58 proc., Jaśkowiak uzyskał 21,46 proc. poparcia, kandydat PiS Tadeusz Dziuba zdobył 19,53 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 38,76 proc.