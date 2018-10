Ultimate Games miał 0,68 mln zł zysku netto, 0,79 mln zł EBIT w III kw. 2018 r.



Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Ultimate Games odnotował 0,68 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 17 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 0,79 mln zł wobec 69 tys. zł straty rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,86 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 0,39 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3,39 mln zł w porównaniu z 0,69 mln zł rok wcześniej.

"Na poprawę sytuacji spółki wpływ miała wysoka sprzedaż gier, których premiery odbyły się w przeciągu ostatniego roku. W samym trzecim kwartale 2018 r. miały miejsce m.in. premiery takich gier jak: 'Earthworms' i 'Phantaruk' w wersji na Nintendo Switch oraz Prodigy Tactics w wersji na PC, a także flagowy produktu emitenta, jakim jest gra 'Ultimate Fishing Simulator', która ukazała się w pełnej wersji na PC. Wolumen sprzedaży wspomnianej gry w pierwszym tygodniu od premiery wynosił od 1 tys. do 1,5 tys. sztuk dziennie. W 2019 r. spółka planuje wydanie gry w wersji na platformę Nintendo Switch, Xbox oraz PS, a także w wersji pudełkowej. Ponadto strategia spółki przewiduje wydawanie jednego dodatku DLC do gry co kwartał, a 30 listopada 2018 r. wypuszczone zostanie rozszerzenie w postaci nowego łowiska 'Moraine Lake'" - czytamy w raporcie.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.



(ISBnews)