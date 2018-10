Wcześniej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało, że - zgodnie z szacunkami resortu - stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,8 proc.

Z kolei analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu spadła do 5,7 proc.

Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 947,4 tys. wobec 958,6 tys. osób przed miesiącem.

GUS zrewidował wyliczenia stopy bezrobocia za czerwiec i lipiec do 5,8 proc. i za styczeń do 6,8 proc. Wcześnie podawano, że w czerwcu i lipcu stopa bezrobocia wynosiła po 5,9 proc., a w styczniu 6,9 proc.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu spadła o 18,7 proc. rdr, do 145,9 tys. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Miesiąc do miesiąca liczba ta wzrosła o 9,7 proc.

Liczba ofert pracy zgłoszonych we wrześniu wyniosła 118,6 tys., o 24,0 proc. mniej rdr i 9,6 proc. mniej mdm.

