Spośród grona planujących zmianę pracy większość chce to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podano w komunikacie.



Jedynie 18% Polaków rozważa przekwalifikowanie się na potrzeby znalezienia nowego miejsca zatrudnienia, a niemal 80% odrzuca taką możliwość. Największa skłonność do zmiany występuje w grupie osób relatywnie mniej zarabiających, a więc wśród pracowników o wynagrodzeniach do 2000 zł netto (21,3%) i między 2 000 a 3 000 zł netto (25,6%). Zmianę profesji częściej rozważają osoby z wyższym (19,8%) i średnim wykształceniem (18,3%) niż pracownicy po szkołach zawodowych (16,1%) i podstawowych (13,3%).



"Najbardziej zmotywowani do przekwalifikowania się są ci, którzy aktywnie planują szukać nowego miejsca pracy. W tej grupie 62% badanych myśli o zdobyciu nowych umiejętności lub całkowitej zmianie zawodu. Należy jednak pamiętać, że skala aktywnych kandydatów jest niewielka, a problemy z niedopasowaniem kompetencyjnym na polskim rynku pracy utrzymują się od wielu lat. Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiednich warunków dla kandydatów do zdobywania nowej wiedzy. Niestety, Polska pod tym względem znajduje się w ogonie Europy. Według danych Komisji Europejskiej w naszym kraju tylko 3,7% osób dorosłych bierze udział w kształceniu ustawicznym. W krajach unijnych jest to średnio 3-krotnie więcej" - powiedział wiceprezes Work Service Tomasz Ślęzak, cytowany w komunikacie.



Spośród osób, które aktywnie planują poszukiwać nowej pracy, 60% w pierwszej kolejności udaje się na portale z ogłoszeniami. Drugie miejsce w badaniu przypadło poszukiwaniu nowego zatrudnienia poprzez znajomych (54,4%). Na trzecim miejscu znalazła się metoda samodzielnego poszukiwania ofert w zakładkach "kariera" (41,4%). Na media społecznościowe wskazywał przeszło co trzeci badany. Jest to najwyższe wskazanie od piątej edycji raportu i drugie najwyższe w historii 5-letnich badań, podano także.



"Wyraźnie rośnie rola mediów społecznościowych, szczególnie w rekrutacji młodych kandydatów. Osoby dopiero wchodzące na rynek pracy, często nie mające jeszcze zbyt dużego dorobku zawodowego, potrafią być zagubione w tradycyjnych serwisach ogłoszeniowych. Dlatego w dzisiejszych warunkach rynkowych, firmy same starają się do nich dotrzeć przez odpowiednie kampanie employer brandingowe czy nawet reklamowe. Wówczas ogłoszenia o pracę trafiają bezpośrednio do wyselekcjonowanych grup kandydatów, także tych pasywnych. Inne zastosowanie mają branżowe serwisy społecznościowe. Są one wykorzystywane głównie przez dobrze wykształconych specjalistów, którzy cenią sobie możliwości budowania własnego wizerunku i przy tym bezpośrednie dotarcie do rekruterów" - wskazał Ślęzak.



Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy X zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service przez Kantar Millward Brown. Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=554) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania), wyniki poddano procedurze ważenia. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,28%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATIBUS w okresie 16-20.07.2018 r.



