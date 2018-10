Infoscan rozpoczął sprzedaż zdalnych badań bezdechu sennego na Filipinach



Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Infoscan rozpoczął sprzedaż zdalnych badań bezdechu sennego na Filipinach, podała spółka. Na rynek filipiński skierowano pierwsze 25 urządzeń MED Recorder i rozpoczęto szkolenia lekarzy zajmujących się bezdechem sennym. Po starcie działań na Filipinach Infoscan przygotowuje się do wejścia na inne rynki Azji Południowo-Wschodniej.

"Infoscan we współpracy z singapurskim partnerem MedwoRx International rozpoczął promowanie zdalnej diagnostyki bezdechu sennego w środowisku otolaryngologów. Spółka już kilka miesięcy wcześniej przeprowadzała testy urządzenia i jest przygotowana do pierwszych wdrożeń. Na początku na rynek filipiński Infoscan skierował 25 urządzeń MED Recorder. Wraz z rozwojem działalności w kolejnych kwartałach spółka będzie zwiększała ich liczbę na Filipinach" - czytamy w komunikacie.

Umowa spółki z partnerem zakłada sprzedaż co najmniej 9 500 badań diagnostyki bezdechu sennego w Azji Południowo-Wschodniej. Dzięki uzyskanej certyfikacji medycznej i radiowej Filipiny są pierwszym rynkiem w tym regionie gdzie zaczął działać Infoscan, podano również.

"Nasz partner sprawnie przeprowadził proces certyfikacji i zaplanował działania promocyjne. W trakcie konferencji w Manili prezentujemy MED Recorder filipińskim klinikom i lekarzom, zarówno tym, którzy już zdecydowali się na skorzystanie z urządzenia, jak i tym, którzy jeszcze go nie znają. Równolegle do startu sprzedaży na Filipinach przygotowujemy się do wejścia na kolejne rynki regionalne, jak Indonezja i Malezja" - powiedział członek zarządu Infoscan Bartosz Turczynowicz, cytowany w komunikacie.

Infoscan w ramach podpisanej umowy z MedwoRx International otrzymuje wynagrodzenie 30 euro za każde badanie. Spółka dostarcza urządzenie i oprogramowanie do badania. Z kolei partner odpowiada za promocję rozwiązania, jego dystrybucję, zawieranie umów z klientami oraz prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi urządzenia i systemu telemedycznego na miejscu. Powyższy model działania umożliwia uzyskiwanie przychodów przez spółkę bez ponoszenia dodatkowych nakładów na lokalne struktury, przypomniano.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)