Inno-Gene zwiększył udziały w Central Europe Genomics Center do 41%



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Inno-Gene objął nowe udziały w spółce stowarzyszonej Central Europe Genomics Center (CEGC), podała spółka. W wyniku transakcji udziały Inno-Gene w CEGC, które zrealizuje wartą ponad 63 mln zł część projektu Genomiczna Mapa Polski, wzrosły do 41,1% z 26,5%. Na mocy wcześniejszego porozumienia spółka objęła 34 nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym CEGC.

"To świetna wiadomość dla naszej grupy. Objęcie nowych udziałów w CEGC stanowi potężną wartość dodaną dla akcjonariuszy Inno-Gene. Liczymy, że CEGC osiągnie pierwsze przychody z realizacji projektu Genomiczna Mapa Polski jeszcze w IV kwartale br." - powiedział prezes Inno-Gene Jacek Wojciechowicz, cytowany w komunikacie.

CEGC w ramach realizowanego projektu Genomiczna Mapa Polski wykona 5 tys. sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski oraz utworzy na ich podstawie kilka innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych. Wartość części projektu, którą zrealizuje CEGC, wyniesie ponad 63,3 mln zł, podano również.

Z kolei należące do Grupy Inno-Gene Centrum Badań DNA, dzięki udziałowi w konsorcjum realizującym projekt Genomiczna Mapa Polski, będzie mogło komercyjnie wykorzystać powstałą infrastrukturę i narzędzia bioinformatyczne, a także będzie miało możliwość wzięcia udziału we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

"Głęboko wierzę, że dzięki wygranej w przetargu staniemy się jednym z liderów branży bioinformatyki w regionie. Możliwość komercyjnego wykorzystania powstałych w ramach projektu rozwiązań oraz baz danych otwiera przed nami ogromne możliwości" - podsumował Wojciechowicz.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)