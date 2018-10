InPost będzie instalował Paczkomaty przy wybranych sklepach sieci Lidl



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - InPost rozpoczął współpracę z Lidl Polska - przy wybranych sklepach sieci staną Paczkomaty InPost, podał operator. InPost podtrzymał też plan zwiększenia liczby Paczkomatów do 4 500 na koniec roku z ponad 4000 maszyn obecnie.

"Współpraca z Lidl Polska to ważny etap rozbudowy sieci Paczkomatów w oparciu o partnerstwa z operatorami handlowymi. Nowe, atrakcyjne lokalizacje naszej infrastruktury pozwolą na jeszcze lepsze dotarcie z naszymi usługami do klientów - zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Rynek e-commerce rośnie rokrocznie o ponad 20%, a my nawet dwukrotnie szybciej - co widać w wolumenach dostarczanych przesyłek" - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Paczkomaty InPost to nie tylko jedna z najwygodniejszych i najszybszych form dostawy - pozwalają one placówkom handlowym i stacjom benzynowym zwiększyć obroty nawet o 10%. Dlatego współpraca z sektorem handlowym jest dla nas naturalnym etapem w rozwoju. Równolegle budujemy sieć Lodówkomatów, które w przyszłości będą ważnym elementem przewagi konkurencyjnej dla sieci spożywczych" - dodał.

W okresie styczeń - wrzesień 2018 roku InPost dostarczył ponad 53 mln przesyłek, co oznacza wzrost o 48,8% r/r, w tym Paczkomaty notowały wzrost o 49%, a kurier InPost o 48%.

"Lidl Polska jest firmą, która cały czas się rozwija. W ubiegłym roku wprowadziliśmy dwa innowacyjne projekty: platformę do rezerwacji win www.winnicalidla.pl oraz www.lidlpodroze.pl, czyli serwis internetowy, za pomocą którego nasi klienci mogą kupić wycieczki. Kolejnym krokiem na płaszczyźnie e-commerce są testy współpracy z InPostem i umieszczenie Paczkomatów przy wybranych placówkach sieci Lidl. Mamy nadzieję, że tak jak inne nasze koncepty, łatwo dostępne Paczkomaty przypadną naszym klientom do gustu i będą oni z nich chętnie korzystać w momencie dalszego rozwoju naszych usług" - powiedziała communications manager Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl. Obecnie w 30 krajach istnieje około 10 500 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 630.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)