Podkarpackie, lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, podlaskie, mazowieckie, dolnośląskie i śląskie – w tych województwach PiS wygrał wybory do sejmików. W sześciu ma samodzielną większość. Na razie musi jeszcze postarać się o to, by rządzić na Dolnym Śląsku, Śląsku i Mazowszu, gdzie zapewne będzie najtrudniej. – Rozmawiamy we wszystkich województwach.

Jesteśmy otwarci na dialog – mówi DGP Michał Dworczyk, szef KPRM, który odpowiada za negocjacje. Trwa wyścig z opozycją, kto przeciągnie na swoją stronę niezdecydowanych i zapewni sobie wpływy w większości województw.

