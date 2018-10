MZN Property pracuje nad integracją Eksperta Kredytowego Online z 5 bankami



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - MZN Property i jej spółka zależna Lendi pracują obecnie nad integracją Eksperta Kredytowego Online (EKO) - narzędzia do online-owego uzyskiwania kredytów hipotecznych - z systemami IT pięciu banków. Efektem tego będzie możliwość przeniesienia całości procesu związanego z uzyskaniem kredytu do internetu, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółek. Według nich, pierwszy bank powinien zostać zintegrowany w I poł. 2019 r.

"Jesteśmy na różnych etapach integracji z pięcioma największymi bankami, udzielającymi kredytów hipotecznych" - powiedział prezes MZN Property Jarosław Święcicki w rozmowie z ISBnews.

"Już w I półroczu 2019 r. pierwszy bank powinien dołączyć" - dodał CEO Lendi Michał Petters.

Święcicki mówił podczas konferencji prasowej, że w I poł. br. kredyty hipoteczne o wartości 11,7 mld zł zostały udzielone przy pomocy pośredników, a na łącznie 13 mld zł bezpośrednio przez banki.

"Te procesy były prawie w całości offline-owo. Element internetowy jest w Polsce w tym momencie bardzo ubogi. My chcemy mocno zawalczyć o ten rynek online-owy" - wskazywał Święcicki.

W rozmowie z ISBnews dodał, że MZN Property jest obecnie jedynym podmiotem oferującym tak szeroki zakres usług związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych w kanale online i że może to pozwolić na wzmocnienie pozycji grupy wśród firm pośredniczących.

"Możemy wskoczyć do pierwszej trójki pośredników" - powiedział, dodając, że obecnie MZN jest na rynku pośredników kredytu hipotecznego graczem nr 6 lub 7.

Lendi z grupy MZN Property udostępniło dziś Eksperta Kredytowego Online (EKO) - narzędzie, które umożliwia w blisko 100% online-owe sprawdzenie zdolności kredytowej, porównanie kredytów hipotecznych i złożenie wniosku w wybranych bankach. Przez cały czas korzystania z Lendi użytkownik otrzymuje podpowiedzi od wirtualnego eksperta, który dopytuje o potrzeby i zwraca uwagę na ważne parametry, które ułatwiają dopasowanie kredytu hipotecznego do możliwości finansowych. Użytkownik ma również możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonym ekspertem kredytowym ze swojej okolicy, który - po wyrażeniu zgody przez użytkownika - może uzyskać dostęp do już wprowadzonych danych, zweryfikować je i przekazać do wybranych banków. Jedyna czynność, która wymaga obecności użytkownika to podpisanie umowy z bankiem.

MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w zakresie sprzedaży oraz wyszukiwania i finansowania nieruchomości. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl. W skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2017 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)