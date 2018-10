IJ: Koszt energii elektr. zużytej przez gospodarkę wzrośnie do 49 mld zł w 2019r



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Łączny koszt energii elektrycznej zużytej przez gospodarkę może wynieść 49,2 mld zł w 2019 roku i 55,6 mld zł w roku 2020, co oznacza wzrost odpowiednio o ok. 15,7 mld zł oraz 22 mld zł względem roku 2016. Niezbędne są działania wielotorowe, które w sposób kompleksowy mogą pozwolić na trwałe odczulenie polskiej gospodarki względem wysokich kosztów energii elektrycznej, wynika z analizy Instytutu Jagiellońskiego (IJ).

Analitycy IJ wskazują, że ostatnie półrocze upływa pod znakiem silnego wzrostu cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Główną przyczyną są galopujące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) spowodowane reformą europejskiego systemu handlu emisjami, jak również systematyczny wzrost cen węgla kamiennego na świecie i w Polsce. W efekcie kraje, które większość energii elektrycznej pozyskują z paliw kopalnych, w największym stopniu narażone są na negatywne skutki wzrostów cen tego medium.

"Analizy Instytutu Jagiellońskiego pozwalają szacować, że łączny koszt energii elektrycznej zużytej przez gospodarkę może wynieść 49,2 mld zł w roku 2019 oraz 55,6 mld zł w roku 2020, co oznacza wzrost odpowiednio o ok. 15,7 mld zł oraz 22 mld zł względem roku 2016. W oparciu o wykonane analizy Instytut Jagielloński wskazuje, że konieczne są działania wielotorowe, które w sposób kompleksowy mogą pozwolić na trwałe odczulenie polskiej gospodarki względem wysokich kosztów energii elektrycznej" - czytamy w raporcie.

Pierwszym kierunkiem działań proponowanych przez IJ jest prowadzenie świadomej transformacji energetycznej, gdzie podstawą jest modyfikacja polskiego miksu wytwórczego w stronę wzrostu udziału źródeł niskoemisyjnych oraz rozproszonych, a także zrównoważona polityka odnośnie importu energii elektrycznej z zagranicy, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu niezależności energetycznej.

Drugą możliwością optymalizacji wpływu cen energii elektrycznej na gospodarkę jest występowanie odbiorców w ramach tzw. grup zakupowych, co powinno pozwolić na zwiększenie siły przetargowej odbiorców względem sprzedawców energii i tym samym negocjowanie korzystniejszych warunków zakupu.

"Niemniej jednak, w aktualnej sytuacji w bardzo trudnym położeniu znaleźli się także sprzedawcy energii, gdyż z jednej strony ceny, które oferują odbiorcom końcowym muszą przenosić koszty energii wynikające z cen na rynku hurtowym, a z drugiej powinni próbować realizować politykę cenową w sposób, który nie spowoduje „wyprowadzki" przemysłu poza nasze granice lub wręcz upadku niektórych gałęzi gospodarki" - czytamy dalej.

Instytut Jagielloński zidentyfikował także sektory i branże, które w największym stopniu odczują wzrost cen elektryczności. Są to przede wszystkim hutnictwo, branża chemiczna, branża papiernicza, górnictwo, branża przerobu węglowodorów, szklarsko-ceramiczna, drzewna i meblarska, przerobu gumy i tworzyw sztucznych, a także branża spożywcza, rolnictwo oraz transport.

"Biorąc pod uwagę powyższą perspektywę, jako trzeci kierunek działań pozwalających na zmniejszenie wrażliwości gospodarki wobec wysokich cen energii elektrycznej Instytut Jagielloński wskazuje systematyczne obniżanie elektrochłonności poprzez tworzenie i implementację rozwiązań pozwalających na „przezbrojenie" przemysłu i innych sektorów w stronę coraz efektywniejszego wykorzystywania energii w procesach tworzenia wartości" - podsumowano.

Instytut Jagielloński jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, centrum wymiany poglądów i budowania strategii.

(ISBnews)