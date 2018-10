Tauron miał wstępnie 286 mln zł zysku netto, 778 mln zł EBITDA w III kw.



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 286 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 778 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Szacunkowa EBITDA wyniosła 778 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Wydobycie: - 29 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 57 mln zł

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 621 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 125 mln zł" - podano w komunikacie.

Skonsolidowany zysk operacyjny w III kw. wyniósł 351 mln zł, zaś skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kw. szacowane są na 4 476 mln zł.

Skonsolidowany zysk brutto wyniósł 363 mln zł, a skonsolidowany zysk netto sięgnął 286 mln zł w III kw. wg wstępnych danych.

"Istotne czynniki mające wpływ na wyniki III kwartału 2018 r. (w porównaniu z III kwartałem 2017 r.):

a) niższy wolumen produkcji węgla handlowego wynikający z harmonogramu przezbrajania ścian w trzech zakładach górniczych Grupy Tauron oraz trudnych warunków o charakterze górniczo-geologicznym (segment Wydobycie),

b) wyższe koszty rezerwy związanej z zakupem uprawnień do emisji CO2 wynikające ze wzrostu rynkowych cen uprawnień oraz wyższe jednostkowe koszty zużycia węgla kamiennego (segment Wytwarzanie),

c) przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w III kwartale 2018 r. o 85 mln zł. W III kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron o 60 mln zł (brak wpływu na EBITDA)" - czytamy także w komunikacie.

W okresie I-III kw. skonsolidowany zysk netto szacowany jest na 855 mln zł, a zysk operacyjny na 1 306 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po 9 miesiącach to wstępnie 13 302 mln zł.

"Szacunkowa EBITDA za I-III kw. to 2 972 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Wydobycie: - 94 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 649 mln zł

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 957 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 451 mln zł" - podano także.

Tauron podał, że nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 844 mln zł w III kw. , zaś w okresie I-III kw. wyniosły 2 325 mln zł.

Dług netto na 30 września 2018 r. to 8 166 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA to 2,24x

Tauron podał też, że produkcja węgla handlowego wyniosła 1,09 mln ton w III kw. i 3,61 mln ton w I-III kw. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 1,04 mln ton w III kw. i 3,54 mln ton po 9 miesiącach tego roku. Produkcja energii elektrycznej brutto w III kw. to 4,35 TWh, a w I-III kw. 11,9 TWh. Produkcja ciepła wyniosła w tych okresach odpowiednio: 0,7 PJ i 7,42 PJ. Dystrybucja energii elektrycznej to z kolei 12,83 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,25 TWh) w III kw. i 1 38,84 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 37,25 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej odpowiednio 8,17 TWh i 25,37 TWh.

Tauron opublikuje skonsolidowany raport za III kwartał 6 listopada 2018 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)