W myśl porozumień Tunezja otrzyma od Unii Europejskiej wsparcie w kilku kluczowych dla tego kraju dziedzinach, m.in. w sektorze energetycznym, reformie podatkowej, przemianach socjoekonomicznych, handlu zagranicznym oraz w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości.

"Od 2011 roku przekazaliśmy Tunezji kwotę około 10 miliardów euro. A dziś podpisaliśmy właśnie cztery umowy o wartości około 270 milionów euro. To oznacza, że nasze relacje z tym krajem nie stoją w miejscu, ale poprawiają się z dnia na dzień" - powiedział Juncker.

Przewodniczący KE rozmawiał z tunezyjskim prezydentem także o drażliwym problemie migracji.

"Przykro mi to mówić, ale Europa nie ma jednolitej polityki w tej kwestii. Poszczególne kraje odnoszą się w różny sposób do migracji, więc jest to problem, którego obecnie nie da się rozwiązać" - oświadczył Bedżi Kaid Essebsi.

W piątek Jean-Claude Juncker ma spotkać się z premierem Tunezji Jusufem asz-Szahidem. (PAP)