Tauron i Ericsson wdrożą pilotażowo Internet Rzeczy we Wrocławiu



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia i firma Ericsson zainicjowały wrocławski projekt, którego celem jest wdrożenie usług na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy, podał Tauron. Będzie to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie, które wykorzystuje Internet Rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta.

Wdrożenie zakłada optymalizację wykorzystania i budowę nowych usług na bazie infrastruktury miejskiej, komunalnej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu sieci czujników dostarczających informacji ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji.

"Po raz pierwszy w Polsce wdrożymy rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta. Wykorzystamy istniejącą infrastrukturę dystrybucyjną Grupy Tauron po to, aby świadczyć zaawansowane usługi technologiczne dla mieszkańców i biznesu. Duży potencjał widzimy w synergii z aktywami Grupy oraz różnorodnymi usługami oferowanymi przez spółki, takimi jak np. oświetlenie, które może pełnić szereg dodatkowych funkcji związanych z przesyłem danych i pomiarami. Inicjatywa wynika wprost z tworzonego w Grupie Tauron ekosystemu innowacji, który ma kreować nowe produkty i usługi dla naszych klientów" – powiedział wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

Projekt rozpocznie się jeszcze w tym roku we Wrocławiu jako pilotaż programu. Istotnym elementem projektu będzie również zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz zbieranie, przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych pochodzących z zainstalowanych czujników oraz inteligentnej infrastruktury, podano również.

"Ericsson mając wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań mobilnych, toruje drogę wdrożeniom Smart City i IoT, w ramach przygotowań do wprowadzenia 5G. Smart City oraz upowszechnienie IoT usprawni życie mieszkańców, poprawi standard ich życia i zwiększy atrakcyjność inwestycji. Dzięki sieci operatora komórkowego Plus po raz pierwszy w Polsce zostanie wykorzystana technologia Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) dostarczona w ramach rozwiązania Ericsson Radio System" - powiedział szef firmy Ericsson w Polsce Martin Mellor, cytowany w komunikacie.

Do realizacji projektu wykorzystane zostaną rozwiązania firmy Ericsson wdrożone w innych tego typu inicjatywach na świecie - np. w holenderskim Tilburgu i amerykańskim Dallas, gdzie testowane były rozwiązania związane z zarządzaniem ruchem ulicznym czy systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, wskazano również.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)