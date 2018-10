Prezes Orbisu: Wyzwaniem na 2019 rok rosnące koszty płac, energii i wykonawstwa



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Rynek hotelarski jest coraz bardziej dojrzały i nie należy oczekiwać dalszych silnych wzrostów. Wyzwaniem dla branży w przyszłym roku będą rosnące koszty płac i energii, wyższe koszty budowy nowych obiektów oraz zwiększająca się konkurencja na niekórych rynkach, ocenił prezes Orbisu Gilles Clavie. Spółka rozważa wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w segmencie hoteli ekonomicznych.

"Rynek jest coraz bardziej dojrzały i nie możemy oczekiwać tak dynamicznych wzrostów, jak w poprzednich latach. Mamy na uwadze stabilny wzrost gospodarczy w regionie, średnio 3,6%, wzrastającą liczbę turystów odwiedzających kraje regionu. Wyzwaniem dla branży będą rosnące koszty płac, energii i rosnąca konkurencja na niektórych rynkach" - powiedział Clavie podczas czatu inwestorskiego w serwisie Stockwatch.

"Zgodnie z naszą strategią, podejmujemy działania, aby utrzymać marżę na bezpiecznym poziomie. Poszukujemy najbardziej efektywnych rozwiązań pozwalających na optymalizację zużycia energii i wody a także na zapewnienie równowagi w zatrudnieniu (pracownicy grupy i firmy współpracujące)" - dodał.

Orbis poważnie myśli także o wykorzystaniu zielonej energii w swoich hotelach.

Spółka obserwuje rosnące koszty budowy, które wynikają z wzrostu płac, materiałów budowlanych. Jednak - jak wskazał prezes - pomimo wzrostu cen wykonawstwa - spółka nie dokonuje zmian w planach i utrzymuje przyspieszone tempo rozwoju we wszystkich trzech modelach: hotele własne, zarządzanie i franczyza.

"Tak długo, jak analizy projektów będą wykazywały oczekiwany zwrot z inwestycji, będziemy budowali własne pokoje" - podkreślił.

Wiceprezes Ireneusz Węgłowski poinformował, że podmioty z branży oferującej krótkotrwały najem lokali nie stanowią istotnego zagrożenia dla Orbisu, bowiem 60% gości hoteli spółki to goście segmentu biznes, którzy poszukują hoteli 3, 4 i 5-gwiazdkowych.

"Krótkotrwały najem lokali jest groźny dla hoteli w wybranych miastach Polski, np. Kraków, Kołobrzeg, Gdańsk. Liczba lokali przeznaczonych do krótkotrwałego najmu w całym kraju szacowana jest na ponad 30 000. Dla hoteli Orbisu nie jest to silna konkurencja, z uwagi na fakt, że większość naszych gości to goście segmentu biznes (60%) i ci goście rzadko korzystają z tej formy zakwaterowania" - powiedział Węgłowski.

"Rozważamy również wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w segmencie hoteli ekonomicznych. Obserwujemy również trendy w tym zakresie, które kształtują się w branży hotelowej w Europie" - powiedział wiceprezes.

Węgłowski wyjaśnił także ekonomiczny sens ostatnich inwestycji spółki w krakowskie grunty.

"Rynek krakowski należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się. Hotele uzyskują tu najwyższe wskaźniki RevPar. Działka, którą nabyliśmy jest położona w jednym z kluczowych miejsc na mapie miasta. Jesteśmy przekonani, że ten projekt będzie sukcesem inwestycyjnym" - odpowiedział wiceprezes, odnosząc się do pytania jednego z uczestników czatu, czy zakup działki za 9,2 mln zł (co daje 15,4 tys. zł za m2) nie jest zbytnią rozrzutnością.

Prezes Gilles Clavie poinformował również, że zarząd oczekuje "dwucyfrowego zwrotu z inwestycji", zrealizowanych na zakupionych w tym roku dwóch działkach w Krakowie.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.

