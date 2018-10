Atal wprowadził do oferty 367 lokali w ramach Atal Warta Tower w Poznaniu



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż 352 mieszkań oraz 15 lokali usługowych w ramach poznańskiej inwestycji Atal Warta Towers, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania Atal Warta Towers to IV kwartał 2021 roku.

"Kompleks mieszkaniowy Atal Warta Towers powstaje nieopodal brzegu Warty - w dzielnicy Nowe Miasto - przy ul. Rataje 166. Projekt połączy w sobie atrakcyjną lokalizację, komfortowe połączenie z centrum miasta oraz zróżnicowaną ofertę mieszkaniową. W siedemnastopiętrowym budynku zaprojektowano łącznie 352 mieszkania o zróżnicowanych i łatwych do aranżacji układach - od kawalerek aż po 4-pokojewe lokale - oraz szerokiej gamie metraży - od 26 do 108 m2" - czytamy w komunikacie.

Na parterze budynku wydzielono także przestrzeń na 15 lokali usługowych, w których powstaną punkty handlowe i usługowe, podano także.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)