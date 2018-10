Dom Development zakłada przekazanie powyżej 3 600 mieszkań w 2018 r.



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Dom Development zakłada przekazanie ok. 1 600 mieszkań w IV kw. i powyżej 3 600 mieszkań w całym 2018 r. wobec wcześniej oczekiwanych powyżej 3 800, poinformował wiceprezes Janusz Zalewski.

"Przed nami IV kwartał - bardzo ważny - w którym spodziewamy się przekazać ok 1 600 lokali, co da wynik roczny powyżej 3 600, nieco mniej niż mówiliśmy poprzednio" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej

Wyjaśnił, że niższa liczba wynika z napiętych harmonogramów w dwóch warszawskich projektach - Port Żerań i Amsterdam, gdzie spółka zdecydowała się rozpocząć przekazania kolejnego etapu w styczniu, celem zapewnienia wysokiej jakości przekazywanych lokali.

"Ze względu na ceny przekazywanych mieszkań nie spodziewamy się ubytku w wyniku finansowym tego roku. Zysk netto nie ucierpi, będzie taki, jak się spodziewaliśmy" - dodał wiceprezes.

Spółka zakłada, że sprzedaż w IV kw. będzie zgodna z wcześniejszymi oczekiwaniami.

"Czwarty kwartał, październik zapowiada się normalnie, sprzedaż wykonamy taką jaką sobie założyliśmy" - powiedział prezes Jarosław Szanajca.

"W czwartym kw. spodziewamy się wprowadzić do realizacji ok. 1 100 lokali, co da w układzie rocznym około 3 800, co będzie nieco niżej od naszych oczekiwań, bo ostatnio mówiliśmy o liczbie powyżej 4 100" - wskazał Zalewski

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

(ISBnews)