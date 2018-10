Netia podtrzymuje plan zakończenia inwestycji w sieć dostępową do końca 2019 r.



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Netia podtrzymuje plan wydatkowania w całości kwoty na inwestycje w infrastrukturę sieci dostępowej w kwocie ok. 417 mln zł do końca 2019 r., wynika ze słów prezesa i dyrektora generalnego Andrzeja Abramczuka.

"Jeżeli chodzi o poziom wydatkowania capeksu, to zgodnie z tym co zapowiedzieliśmy w 2016 r., nic się w tym względzie nie zmieniło. Do końca 2019 r. zakładamy, że ten projekt się zakończy, albo będzie już schyłkowy" - powiedział prezes Abramczuk podczas konferencji prasowej.

Dodał, że do końca przyszłego roku spółka zrealizuje zapowiadany capex, ale część faktur będzie rozliczana np. na początku 2020 r.

W 2016 r. rada nadzorcza Netii zatwierdziła inwestycję w infrastrukturę sieci dostępowej spółki w latach 2016-2020, w celu jej całościowej modernizacji do standardu NGA (next-generation access) umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps. Kwota inwestycji miała wynieść łącznie ok. 417 mln zł.

Według przedstawicieli spółki, do tej pory wydano na ten cel około 150 mln zł, a około 100 mln zł jeszcze nie jest zafakturowane, gdyż trwa proces odbiorczy.

Prezes zwrócił uwagę, że w sektorze B2C przychody w III kw. br. ponownie spadły w ujęciu kwartalnym. "W kolejnych kwartałach może nam się już uda, że ta linia będzie już płaska, a nie będzie pochyła, jeżeli chodzi o przychody w tym segmencie" - dodał.

Przychody w segmencie B2C spadły do 153 mln zł wobec 155 w II kw. i 159 mln zł w I kw. br.

"W III kw. nastąpił dalszy wzrost ARPU w tym segmencie i obecnie wynosi 45 zł wobec 42 zł zanotowane w III kw. 2017 r. Z kolei baza usług TV przekroczyła nam w III kw. 200 tys. i obecnie mamy 207 tys." - dodał szef dywizji B2C operatora Tomasz Dakowski.

Prezes Abramczuk odniósł się również do propozycji Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej obniżenia średnio o 85% - z 2 groszy do 0,32 groszy - hurtową stawkę obowiązującą operatorów w rozliczeniach za zakończenie minuty rozmowy w sieci stacjonarnej (tzw. FTR).

"Obniżenie tej stawki musi wpłynąć na całą branżę, ale według mojej wiedzy, wszyscy przedstawiciele firm z naszego sektora są przeciwni tej propozycji. Nie jest też pewne czy na tej zmianie zyska klient końcowy. Na razie nic nie wiemy, kiedy i do jakiego poziomu ta stawka by miała spaść, dlatego trudno szacować obecnie wpływ na wyniki" - dodał prezes.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)