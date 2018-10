BM Reflex: Ceny LPG i oleju napędowego mogą lekko wzrosnąć w przyszłym tygodniu



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews/ BM Reflex) - W związku ze wzmożonym popytem na paliwa w przyszłym tygodniu, niewykluczone są lekkie wzrosty cen gazu LPG i oleju napędowego na stacjach, natomiast benzyna nie powinna drożeć, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

- Ceny benzyny na stacjach pozostają stabilne, podczas gdy diesel i autogaz drożeją średnio o 2 grosze na litrze.

- Przed nami tydzień wzmożonych wyjazdów z okazji dnia Wszystkich Świętych.

- Rachunki za paliwo będą wyższe niż przed rokiem o 12 % w przypadku benzyny, o 17 % w przypadku diesla i o 18% w przypadku autogazu.

Dzięki spadkom cen ropy na rynkach światowych wyraźnie wyhamowała dynamika zmian w hurcie, co powinno uspokoić nastoje na rynku detalicznym. Ceny benzyny na niemal wszystkich stacjach były stabilne, a diesel i autogaz drożały średnio o 2 grosze na litrze.

Z uwagi na świąteczny charakter przyszłego tygodnia będziemy z pewnością obserwować wzmożone wyjazdy i większy popyt na paliwa. Jeśli chodzi o ceny paliw to niewykluczone są dalsze lekkie korekty cen diesla i autogazu w górę. Nie powinna natomiast drożeć benzyna.

Warto podkreślić, że rachunki za paliwo przed Świętem Zmarłych będą w tym roku wyższe o 12% w przypadku benzyny, o 17% w przypadku diesla i o 18% w przypadku autogazu.

W tym tygodniu najniższe ceny benzyny bezołowiowej 95 notujemy w województwach dolnośląskim, łódzkim i opolskim ok. 5,08 – 5,09 zł/l, natomiast najmniej olej napędowy kosztuje w województwie dolnośląskim ok. 5,13 zł/l. Najdrożej benzynę 95 oktanową zatankujemy w województwach lubelskim i warmińsko - mazurskim po 5,15 zł/l, a diesla w warmińsko-mazurskim po 5,24 zł/l. Najmniej za litr autogazu zapłacimy w województwie kujawsko - pomorskim i zachodniopomorskim średnio po 2,49 zł, podczas gdy w województwie lubuskim litr autogazu kosztuje najwięcej bo średnio 2,54 zł.

Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 19-10-2018 w Orlenie: Eurosuper 95 – 3937 PLN/1000l (spadek o 80 PLN/1000l w porównaniu do cen z 12-10-2018), Superplus 98 – 4136 PLN/1000l (spadek o 96 PLN/1000l), olej napędowy 4201 PLN/1000 l (spadek o 81 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2933 PLN/1000 l (spadek o 89 PLN/1000l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 19-10-2018 w Lotosie: Eurosuper 95 – 3955 PLN/1000l (spadek o 62 PLN/1000l w porównaniu do cen z 12-10-2018), Superplus 98 – 4160 PLN/1000l (spadek o 103 PLN/1000l), olej napędowy 4210 PLN/1000 l (spadek o 103 PLN/1000), olej napędowy do celów opałowych 2935 PLN/1000 l (spadek o 86 PLN/1000l).

Ceny ropy naftowej Brent w Londynie spadły do najniższego poziomu od początku września i jest to trzeci z rzędu tydzień spadków. W sumie od końca września ropa naftowa potaniała już ponad 11 USD/bbl. Obecnie spadki cen wyhamowały w rejonie 76 USD/bbl ale rynek ma wyraźne problemy z odbiciem.

Umacniający się dolar oraz pogłębiające spadki indeksów akcji wraz z obserwowanym wzrostem światowych zapasów ropy naftowej ewidentnie nie sprzyjają wyższym cenom ropy naftowej. Arabia Saudyjska uspokaja rynki, że nie zamierza używać ropy naftowej jako broni w związku z zamieszaniem i oskarżeniami wobec Arabii Saudyjskiej o zabicie saudyjskiego dziennikarza.

Obecnie rynek będzie czekał na rozwój wydarzeń po 4 listopada. Kwestią zasadnicza jest docelowy poziom spadku eksportu ropy irańskiej. Pojawiają się jednak już pierwsze oznaki zmiany nastawienia producentów ropy naftowej. O ile ze względu na niepewną sytuacja podażową w krótkim okresie, pozwolili na ponowny wzrost światowych zapasów ropy naftowej, tak w dłuższej perspektywie ten stan rzeczy jest nie do zaakceptowania. Bardzo prawdopodobne więc, że w grudniu kiedy można będzie ocenić już sytuacją podażową na rynku po ograniczeniach eksportu ropy irańskiej, podjęta zostanie decyzja o stopniowym zmniejszeniu produkcji począwszy od początku 2019 roku. Tym bardziej, że ryzyko dla dalszej rewizji w dół prognoz wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej wyraźnie wzrosło, a szacunki wzrostu produkcji ropy naftowej w krajach poza OPEC są systematycznie rewidowane w górę. Innymi słowy mówiąc OPEC nie dopuści do ponownego załamania cen ropy naftowej i będzie swoja polityką podażową starał się je stabilizować w rejonie 60-90 USD/bbl.

(ISBnews/ BM Reflex)