JSW: JZR rozpoczęły budowę hal prod.-remontowych na terenie po kopalni Krupiński



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) - spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSWQ) - rozpoczęły budowę pierwszych hal produkcyjno-remontowych na terenie byłej kopalni Krupiński w Suszcu, podała grupa. Cztery inne hale zostaną gruntownie zmodernizowane.

"Projekt JZR Rozwój ma finansowanie zagwarantowane uchwałą zarządu JSW. Wiemy, jak ten projekt przeprowadzić , a pierwszy krok to właśnie podpisanie umowy z generalnym wykonawcą" - powiedział prezes JZR Rafał Rychter, cytowany w komunikacie.

Nowe hale w Suszcu powstaną w formule "projektuj i buduj".

W halach będą produkowane szyny kolejek podwieszanych, rurociągi magistralne, krążniki do przenośników taśmowych, rynny trasowe do przenośników zgrzebłowych i sekcje obudów zmechanizowanych. Produkty te zostały wybrane po analizie zapotrzebowania, zarówno historycznego, jak i bieżącego oraz planów poszczególnych zakładów JSW.

"Plan, którego realizacja właśnie się rozpoczęła jest odpowiedzią na sytuację rynkową i jest strategiczną decyzja zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która przewiduje podniesienie rangi JZR do jednej z największych spółek w Polsce produkujących maszyny i urządzenia górnicze oraz świadczących usługi produkcyjno-remontowe usługi na rzecz JSW S.A." - czytamy dalej.

Zespół obiektów produkcyjno-remontowych powstanie w Suszcu do 2022 roku. Natomiast pierwsze produkty zjadą z linii produkcyjnych w 1 kw. 2020r., podano także.

Program JZR Rozwój to pierwszy element planu związanego z rewitalizacją terenów po byłej kopalni "Krupiński".

"To część szerszego programu uprzemysłowienia regionu. Dzięki nowej inwestycji, spółka JZR nie tylko zwiększy swój potencjał produkcyjny, ale także my realizujemy nasze zobowiązania związane z zagospodarowaniem terenu po byłej kopalni 'Krupiński'. To potwierdzenie naszego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu" - powiedział prezes JSW Daniel Ozon, cytowany w komunikacie.

Plany JSW związane z rewitalizacją byłej kopalni w Suszcu zakładają powstanie nowoczesnego kompleksu przemysłowego, w skład którego - obok obiektów JZR - wejdzie m.in. fabryka ogniw wodorowych oraz pojazdów napędzanych tym paliwem, zakład włókien węglowych, a także podziemna elektrownia szczytowo–pompowa. Kolejny z projektów zakłada stworzenie na tym terenie centrum serwisowo-logistycznego.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)