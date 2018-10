Zimowy rozkład lotów obowiązuje od niedzieli.

Jak poinformowało w komunikacie Lotnisko Chopina, w środę zostanie uruchomione połączenie na lotnisko Londyn Gatwick. "Nowa trasa wiąże się z powrotem do Warszawy, po kilku latach nieobecności, brytyjskiego przewoźnika EasyJet. Brytyjska linia rozpoczęła z dniem startu sezonu zimowego, czyli 28 października, loty do Genewy, Bazylei i Berlina Tegel" - czytamy w komunikacie.

Także od środy węgierski Wizz Air uruchomi rejsu z Warszawy do Marrakeszu.

PLL LOT od 29 grudnia rozpoczną loty do Turynu, a w styczniu 2019 r. regularne rejsy do London City. Tym samym podróżni z Warszawy w sumie uzyskają dostęp do czterech lotnisk w Wielkiej Brytanii.

Ponadto LOT i Turkish Airlines zwiększą liczbę połączeń na trasie Warszawa–Stambuł. Polski przewoźnik zwiększy liczbę rejsów z pięciu do 12 tygodniowo, natomiast tureckie linie od 3 listopada zaproponują w każdą sobotę dodatkową szóstą rotację, obsługiwaną przez szerokokadłubowy Airbus A330.

Z kolei Qatar Airways od niedzieli trasę Warszawa-Dausze obsługują Boeingami 787 Dreamliner, zamiast samolotem typu A320. Ponadto katarski przewoźnik zwiększy liczbę rejsów z 14 do 16 tygodniowo. W poniedziałki i piątki do stolicy Kataru będzie można polecieć trzy razy dziennie. W te dni arabski przewoźnik skieruje na tę trasę dodatkowego Airbusa A330.

"Łącznie zimą 2018/2019 warszawskie Lotnisko Chopina będzie oferowało 114 tras regularnych i 40 czarterowych" - czytamy.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2017 r. lotnisko odprawiło 15,8 mln pasażerów – o 23 proc. więcej niż rok wcześniej, a w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. - 13,7 mln. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

