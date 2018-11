Iran zwrócił się do państw europejskich o gwarancje w obliczu sankcji USA

Źródło: PAP

Władze Iranu zwróciły się w sobotę do państw europejskich o gwarancje pomocy w obliczu sankcji, które USA zamierzają nałożyć na Iran w poniedziałek, aby zmusić go do ograniczenia działań nuklearnych, rakietowych i aktywności w regionie Bliskiego Wschodu.