KGHM sprzeda do Chin katody miedziane za szac. 6,03-14,46 mld zł w 2019-2023



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zawarł z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd. (firmą należącą do grupy China Minmetals Corporation) umowę na sprzedaż katod miedzianych w latach 2019-2023 o szacowanej wartości 6,03-14,46 mld zł, podała spółka.

"Umowa ma charakter ramowy i zastąpi obecnie obowiązującą umowę ramową zawartą 20 czerwca 2016 r. z China Minmetals Corporation na lata 2017-2021, […], zapewniając tym samym sprzedaż katod na rynek chiński w kolejnych latach w stosunku do obecnie obowiązującej umowy. Elementem warunkującym wejście w życie nowej umowy jest rozwiązanie umowy obecnie obowiązującej z China Minmetals Corporation" - czytamy w komunikacie.

Wartość przedmiotu umowy szacowana w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej na: od 1 590 148 750 USD, tj. 6 027 776 866,63 zł do 3 816 365 000 USD, tj. 14 466 694 805,5 zł, podano także.

"Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 02.11.2018 oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 05.11.2018. Umowa przewiduje kary umowne za opóźnione dostawy" - zaznaczono również.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)