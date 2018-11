Śnieżka miała 26,04 mln zł zysku netto, 34,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 26,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 24,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,09 mln zł wobec 30,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 184,01 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 179,75 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 62,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 484,3 mln zł w porównaniu z 473,76 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 95,1 mln zł (15,2% więcej r/r).

Dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży grupy (77,6%) miała sprzedaż krajowa. W raportowanym okresie wzrosła ona o 3,6% r/r do 375,6 mln zł, podano w komunikacie.

"W porównaniu z ostatnimi latami, na rynku farb i lakierów widać było pewne ożywienie koniunktury, które przełożyło się na wyższy popyt na produkty premium oraz te ze średniej półki cenowej. Równocześnie skurczył się segment najtańszych farb. To czynniki, które wsparły wzrost naszej sprzedaży w Polsce" - powiedział wiceprezes, dyrektor ds. ekonomicznych FFiL Śnieżka Witold Waśko, cytowany w komunikacie.

Lepsze tegoroczne wyniki grupy na polskim rynku to także efekt podniesienia cen produktów, dokonanego w pierwszych miesiącach 2018 roku, rekompensującego rosnące ceny surowców, w szczególności bieli tytanowej - podstawowego surowca używanego do produkcji farb, podano również.

W omawianym okresie grupa kontynuowała zaplanowane zadania inwestycyjne, przygotowując się na spodziewaną dalszą poprawę koniunktury na rynku farb i lakierów. W okresie od stycznia do końca września 2018 roku łączna wartość nakładów poniesionych na inwestycje przez spółki należące do grupy wyniosła 58,5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych oraz zakup działki pod budowę nowego Centrum Logistycznego. Ponadto Grupa kontynuowała restrukturyzację w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów, wskazano również.

"Zarząd Śnieżki oczekuje, że kolejne miesiące na rynku farb i lakierów w Polsce, a także na Ukrainie, przyniosą kontynuację trendów w preferencjach konsumentów, widocznych w trzecim kwartale 2018 roku - w tym wyższy popyt na droższe, charakteryzujące się wyższą jakością produkty marek premium oraz produkty ze średniego segmentu cenowego" - zaznaczono również.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 63,96 mln zł wobec 40,52 mln zł zysku rok wcześniej.



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

(ISBnews)