Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 225,6 mld zł, wskaźnik NPL: 4,9% w III kw.



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 225,6 mld zł netto na koniec III kw. 2018 r. i wzrósł o ponad 11 mld zł od początku roku, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,7 pkt proc. r/r do 4,9% w III kw.

"Na koniec września 2018 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej banku przekroczyła 225,6 mld zł i od początku roku wzrosła o ponad 11 mld zł. W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (49,2% portfela na koniec września 2018 roku), a ich wolumen w ciągu roku wzrósł o 4,8 mld zł. Wzrost portfela udzielonego finansowania wynikał również ze wzrostu wolumenu netto należności gospodarczych o 4,9 mld zł oraz kredytów konsumpcyjnych o 1,7 mld zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec III kwartału 2018 roku wyniósł 4,9% (spadek o 0,7 pkt proc. w stosunku do końca III kwartału 2017 roku).

Koszt ryzyka na koniec III kwartału 2018 roku wyniósł 0,63%, co oznacza poprawę o 0,11 pkt proc. r/r.

"Poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o ok. 5% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności" - czytamy dalej.

Poziom zobowiązań wobec klientów na koniec września 2018 roku wyniósł 225,6 mld zł i stanowił 74% sumy bilansowej. W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję tworzą zobowiązania wobec ludności (69,4% portfela na koniec września 2018 roku), przy niższych udziałach zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych (23,1% portfela na koniec września 2018 roku), podano także.

"W 2018 roku miała miejsce dalsza migracja środków z depozytów terminowych do depozytów bieżących i funduszy inwestycyjnych, wobec czego udział depozytów bieżących w strukturze depozytów ogółem wzrósł i wyniósł 62,4% (+0,6 pkt proc. w stosunku do końca 2017 roku)" - wskazał bank.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)