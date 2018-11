Cognor liczy na rekompensaty dla przemysłu energochł. w zw. z cenami energii



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Cognor Holding liczy na wprowadzenie rekompensat dla przemysłu energochłonnego, które pozwolą polskim producentom hutniczym konkurować z producentami z Niemiec, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

"Widzimy, że ceny energii elektrycznej wzrastają. Gdyby ten wzrost się utrzymał w całym przyszłym roku, to MWh może nas kosztować o 100 zł więcej niż w 2018 r. Więcej niż połowa zapotrzebowania na energię na przyszły rok została już zabezpieczona" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że mniej więcej można założyć, że do wyprodukowania tony stali potrzebne jest pół MWh energii elektrycznej. W całkowitych kosztach wytworzenia produktów w rachunku wyników spółki wszystkie składniki energii stanowią ok. 10%.

"Bardzo liczymy na rekompensaty ze strony rządu. Jeśli porównamy cenę, jaką wytwórca płaci w Niemczech, to jest ona niższa. To jest pochodną wsparcia, jakie rząd udziela przemysłowi energochłonnemu. To jest niesprawiedliwe i Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, której jesteśmy członkiem, intensywnie zabiega, żeby zrównać sytuację producentów" - dodał dyrektor finansowy.

Firmy zrzeszone w Izbie wystąpiły z wnioskiem o modyfikacje w obszarach regulacji cen energii, dodał.

"Pojawiają się projekty zmian, ale nie możemy jeszcze odtrąbić sukcesu" - podsumował Zoła.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

