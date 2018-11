Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły r: r do 14,3 mln zł w październiku



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - CDRL zanotowało w październiku br. 14,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach (wzrost o 7% r/r) i 2,2 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce (wobec 1,8 mln zł rok wcześniej), poinformowała spółka.

"Jesienno-zimowa kolekcja Coccodrillo wpisała się w obecnie panujące trendy i została bardzo dobrze odebrana przez naszych klientów. Dzięki temu podtrzymaliśmy wysoki poziom sprzedaży w kolejnym miesiącu. Cały czas pracujemy nad optymalizacją sklepów stacjonarnych oraz ulepszeniem sprzedaży w kanale internetowym. Niedługo oddamy do użytkowania nową halę magazynową, która m.in. dedykowana jest klientom sklepu online. Nowy obiekt usprawni obsługę zamówień, a klienci będą mogli wybierać produkty z szerszego wachlarza" - powiedział prezes CDRL Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Narastająco, od stycznia do października spółka wygenerowała 122,1 mln zł przychodów w polskich sklepach stacjonarnych oraz 17,5 mln zł w kanale e-commerce. Oznacza to wzrost o odpowiednio: 2% i 31% r/r, podano również.

"Na 12 listopada spółka zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zdecydują o możliwości przeprowadzenia skupu akcji własnych. Zarząd chce przeznaczyć maksymalnie 3 mln zł na zakup akcji stanowiących nie więcej niż 1,6% kapitału zakładowego. W przypadku podjęcia uchwały rozpoczęcie programu skupu planowane jest na 19 listopada, a ustalona maksymalna cena wyniesie 30 zł" - przypomniano.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)