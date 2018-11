Famur miał 64,73 mln zł zysku netto, 94,96 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Famur odnotował 64,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 10,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 94,96 mln zł wobec 14,43 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 650,84 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 430,4 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2018 r. spółka miała 154,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 62,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1723,23 mln zł w porównaniu z 966,39 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2018 roku Famur S.A. i jej spółki zależne uzyskały ponad 1 723 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 78% (tj. o 757 mln zł) w stosunku do porównywalnego okresu 2017 r. Na poziom zrealizowanych przychodów w stosunku do okresu porównywalnego wpływały przychody realizowane w wyniku integracji z Grupą Primetech (dawniej: Kopex), której nabycie miało miejsce 27.06.2017 r., jak również pozytywne otoczenie na rynku krajowym, jak i międzynarodowym" - czytamy w raporcie.

Poza wykonywaniem umów dzierżawy kombajnów ścianowych i chodnikowych wpływ na przychody miały wpływ m.in. produkcja kompleksów ścianowych przeznaczonych na rynek polski w tym dla PG Silesia, JSW i Polskiej Grupy Górniczej, dostawy przenośników taśmowych dla polskich odbiorców w tym JSW, a także sprzedaż na rynki eksportowe, m.in. kazachski, rosyjski, turecki, indyjski.

"W segmencie Surface przychody w głównej mierze związane były z realizacją sprzedaży eksportowej w zakresie urządzeń przeładunkowo-dźwignicowych i dla odkrywki - rynek austriacki, holenderski i bułgarski" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 117,92 mln zł wobec 51,81 mln zł zysku rok wcześniej.



Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.



(ISBnews)