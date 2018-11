Enter Air ma umowę z DVB Bank na finansowanie 2 Boeingów, zawiesza plany SPO



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Enter Air S.A. oraz jego spółka zależna - Enter Air Sp. z o.o. zawarły z bankiem DVB Bank SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem transakcję finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8, podał Enter Air. Kwota finansowania wynosi łącznie ok. 374 mln zł wraz z odsetkami. W związku z pozyskaniem finansowania, spółka chce zawiesić plany dotyczące oferty publicznej akcji serii D.

"Umowa została zawarta na okres 6 lat, kwota finansowania dla każdego z samolotów wynosi około 187 mln zł wraz z odsetkami, zaś łącznie około 374 mln zł wraz z odsetkami dla obu samolotów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczeniem zwrotu finansowania wynikającego z mowy jest, między innymi, zastaw rejestrowy na samolotach" - czytamy w komunikacie.

Mając na uwadze powyższe, w związku z zakończeniem projektu pozyskania finansowania samolotów zarząd Enter Air S.A. złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D spółki, podano także.

W połowie sierpnia Enter Air informował, że złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny, na podstawie którego zamierza przeprowadzić publiczną emisję do 2,3 mln akcji. Celem emisji będzie sfinansowanie części lub całości wkładu własnego na zakup dwóch nowych Boeingów 737-8 MAX.

Enter Air jest notowany na GPW od grudnia 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

(ISBnews)