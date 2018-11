Przedsięwzięcie potocznie nazywane "Podłęże - Piekiełko" zakłada wybudowanie 58,5 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Z analiz wynika, że realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane, w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej jednej godziny.

Pierwszy etap tej inwestycji zakłada wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch przedsięwzięć: modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz oraz budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna. W przetargu ogłoszonym przez PLK wpłynęły dwie oferty.

Pierwszą ofertę wartości 221,4 mln zł brutto złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka Egis Rail. Drugą ofertę wartości 208,6 mln zł brutto złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka Aecom Polska. PKP PLK wybrało w zeszłym miesiącu pierwszą ofertę, ale drugi z oferentów odwołał się do KIO. W wyniku tego Izba nakazała unieważnienie wyboru wykonawcy i ponownie przeprowadzenie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jak poinformowała PAP Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK, ogłoszenie wyboru wykonawcy planowane jest jeszcze w tym miesiącu. Realizacja prac przygotowawczych planowana jest w latach 2018 – 2021.(PAP)

autor: Rafał Grzyb