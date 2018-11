Warimpex buduje Mogilska Office w Krakowie zgodnie z planem, wynajął 60% obiektu



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Konstrukcja budynku biurowego Mogilska Office w Krakowie, realizowanego przez Warimpex, osiągnęła maksymalną wysokość. Deweloper planuje, że zakończenie prac budowlanych nastąpi na koniec I kw. 2019 r. Do tej pory wynajął obiekt w ok. 60%, wynika z informacji spółki. Warimpex kontynuuje też przygotowania do budowy w Krakowie biurowca Chopin Office.

"Warimpex podpisał już umowę na wynajem większości przestrzeni biurowej w budynku [Mogilska Office], między innymi z renomowaną firmą inżynieryjno-budowlaną Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. Dostępne do wynajęcie pozostaje ok. 40% powierzchni. Mogilska Office to nowoczesny obiekt biurowy klasy A z częścią handlowo-usługową na poziomie parteru. Budowa obiektu rozpoczęła się w III kw. 2017 r., a prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. 9-kondygnacyjny budynek obejmie 12 tys. m2 powierzchni całkowitej" - czytamy w komunikacie.

Warimpex planuje realizować w Krakowie kolejne inwestycje deweloperskie.

"W 2007 r. spółka oddała do użytkowania hotel andel's Kraków (aktualnie Vienna House Andel's Cracow). Oprócz budynku Mogilska Office firma przygotowuje też budowę biurowca Chopin Office, położonego obok hotelu Chopin, który zaoferuje ok. 21 tys. m2 powierzchni do wynajęcia. Firma Warimpex planuje też kolejne inwestycje w Krakowie" - czytamy dalej.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)