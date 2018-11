Oferta Nextbike Polska najkorzystniejsza w przetargu na rower miejski w Poznaniu



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Oferta NB Poznań - spółki zależnej Nextbike Polska została wybrana jako najkorzystniejsza w II części postępowania przetargowego na "Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.", prowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, podał Nextbike. Cena zaoferowana przez NB Poznań to 19,05 mln zł brutto.

"Zamówienie obejmuje uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji składającego się z 500 rowerów, w tym, zgodnie z ofertą NB Poznań, 30 rowerów elektrycznych oraz rozbudowę systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy. zamawiającemu, w ramach prawa opcji, przysługiwać będzie prawo do zwiększenia liczby rowerów o maksymalnie 500 sztuk lub zmniejszenia liczby rowerów o 20% rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach" - czytamy w komunikacie

Uruchomienie systemu nastąpić ma w terminie do 1 marca 2019 roku. Umowa obowiązywać ma od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2022 roku. Cena zaoferowana przez NB Poznań za realizację zamówienia podstawowego wynosi 19 053 684 zł brutto, podano także.

Oferta NB Poznań była jedyną złożoną w postępowaniu.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)